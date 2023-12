Louise Wailly, La joie !

Réalité aug­men­tée

Ce qui est le plus sai­sis­sant à la lec­ture de la der­nière pièce de Louise Wailly, c’est sa rela­tion à la réa­lité. La dra­ma­turge éli­mine la réfé­rence à la réa­lité, confie son écri­ture à un sta­tut poreux, ambigu, où le théâtre lui aussi se dédouble dans son image, lien nar­cis­sique entre l’image vue du miroir et le miroir.

Ainsi, la vie y est quin­tes­sen­ciée jusqu’à habi­ter la langue des per­son­nages, les­quels n’ont pas de psy­cho­lo­gie, ce qui per­met de tou­cher à l’existence, sorte d’état pri­maire où cir­cule l’essence, la par­tie la plus sque­let­tique d’un per­son­nage de scène.

Ce sont des per­son­nages de pla­teau, des êtres de papier aurait dit Valéry, qui étu­dient leur pré­sence, qui fondent aussi le mys­tère du théâtre : lieu de fic­tion ima­gée, agran­die, aug­men­tée à la taille de la vraie vie sur scène, sta­tut hybride entre les réa­li­tés du pla­teau (ou du livre) et leur déno­mi­na­tion. Car ici, hor­mis la pré­sence d’un cafard du même type que celui de Kafka ou encore de la blatte de Cla­rice Lis­pec­tor, le reste est flot­tant, répliques flot­tantes entre des per­son­nages sans nom, noms non pré­ci­sés, juste réduits à une ins­tance de lan­gage comme l’est de fait en par­tie la scène de théâtre. Il y a ici un peu de l’Amé­dée ou Com­ment s’en débar­ras­ser.

Donc nous sommes dans un exer­cice de fic­tion, ou plu­tôt en une cer­taine accoin­tance à la fic­tion, fic­tion sans récit, juste repliée sur elle-même. La vérité n’existe pas si elle doit se can­ton­ner à mimer la vie. La vérité est un langage.

Il ne m’arrive rien, il ne peut rien m’arriver, je dors. Je suis fati­gué de dor­mir. Je suis fati­gué parmi tant d’autres fati­gués, je ne sais pas com­ment nous allons finir par nous réveiller — comment ?

J’essaie un truc : je me secoue un bon coup… Avec un peu de chance, cela secouera le monde ?

Ou

Je ne serai pas triste ou maus­sade, je ne serai pas aigri, je ne serai pas terne, je ne serai pas mal à l’aise, je ne serai ni détruit ni achevé, je m’élève — je ne vais pas me suicider.



Le théâtre est le lieu où se jouent les inter­ro­ga­tions d’une société, ques­tions qui lui sont contem­po­raines, et ce fai­sant, purge les êtres, deve­nus citoyens, de leur alté­rité de per­sonne, afin de com­mu­nier ensemble, de contri­buer au pot­lach du pla­teau, faire d’une aven­ture per­son­nelle une aven­ture col­lec­tive. La parole de théâtre est consti­tuée de cette énigme : dire cela avec la chair, mais dire cela avec l’art de repré­sen­ter, l’art du théâtre.

Le théâtre de L. Wailly est une lutte dra­ma­tur­gique qui éva­cue le réel, qui le limite à un espace inté­rieur dans lequel l’écriture s’appuie mais ne se fait pas miroir ; ici, pas de mimo­drame mais de la tra­gé­die. Pas de réa­lité contin­gente, mais une occu­pa­tion des lieux inté­rieurs de la fic­tion, fic­tion sans vrai début ni vraie fin, mais un peu comme sus­pen­due, ou peut-être, comme Mau­rice Pia­lat fil­mant sur le set de cinéma ses acteurs à leur insu et ne leur disant jamais : action !

Mais ce n’est pas non plus une pièce à thèse. Quoi qu’il en soit, le lec­teur pro­duit sa propre his­toire et sort de cette confron­ta­tion avec un cafard de théâtre, quelque chose d’effrayant et de pro­fon­dé­ment bizarre.

didier ayres

Louise Wailly, La joie !, éd. les bras nus, 2023, 12,00 €.