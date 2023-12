François-Guillaume Lorrain, Le Temps des trahisons

Un tri­angle fatal au som­met de l’État

C’est en l’an de grâce 1639 que le car­di­nal de Riche­lieu recrute Henri Coif­fier de Ruzé, mar­quis de Cinq-Mars pour en faire son oreille auprès du roi. À dix-neuf ans, celui-ci voit s’ouvrir un ave­nir qui s’emplit de femmes, de titres, de pri­vi­lèges.

Il sait gagner les faveurs de Louis XIII et très vite, trop vite, prend de l’assurance, bous­cule les usages, remet en cause des rap­ports éta­blis. Et dévoré par l’ambition, il veut jouer sa propre carte. Il va se rebel­ler contre son men­tor, lui échap­per, déjouer ses plans. Alors…

Le récit se situe à la fin du règne des deux gou­ver­nants. Débuté en 1639, il se ter­mine en 1642, année qui voit la mort de Cinq-Mars et de Riche­lieu. Louis XIII sur­vi­vra jusqu’à l’année sui­vante.

Le romancier-historien replace le contexte, les liens plus ou moins conflic­tuels, les rap­ports dif­fi­ciles entre un roi et un ministre après vingt ans de col­la­bo­ra­tion. Le duo mène avec constance le char de la France dans les meilleures condi­tions pos­sibles. La vio­lence est par­ti­cu­lière éle­vée tant à la cour que dans le pays. Il faut ren­for­cer la puis­sance de la France face à l’ennemi du moment, à savoir l’Espagne et conso­li­der le pou­voir royal face à des grands sei­gneurs qui attendent le moindre signe de fai­blesse des dirigeants.

L’auteur décor­tique tout le che­mi­ne­ment qui a amené à cette situa­tion en trois ans, les impli­ca­tions qu’elle va entraî­ner. Les prin­ci­paux acteurs du drame sont mis en scène, de Riche­lieu à Maza­rin, De Louis XIII à Anne d’Autriche, de Cinq-Mars à de Thou…

Anec­do­tique mais inté­res­sant, le roman­cier fait débu­ter ses nom­breux cha­pitres par Où…

Avec une nar­ra­tion tonique, un style effi­cace, François-Guillaume Lor­rain retrace les prin­ci­pales phases, les actes qui ont conduit à cet état de fait et à la conclu­sion his­to­rique connue.

Mais l’auteur sou­lève, tout en res­tant fidèle aux élé­ments de cette affaire par­ve­nus jusqu’à nous, quelques inter­ro­ga­tions quant à la réa­lité des moti­va­tions qui ont amené les pro­ta­go­nistes à ce dénoue­ment. Une exper­tise pré­cieuse de ce complot.

serge per­raud

François-Guillaume Lor­rain, Le Temps des tra­hi­sons, XO Édi­tions, coll. “Romans his­to­riques”, sep­tembre 2023, 304 p. — 20,90 €.