Gregor Stemmrich. Robert Rauschenberg’s Erased de Kooning Drawing (1953)

Au com­men­ce­ment

Ce livre remonte l’histoire de Era­sed de Koo­ning Dra­wing (1953) . Elle reste l’œuvre d’art qui a remis direc­te­ment en ques­tion la défi­ni­tion de l’art et tout autant de l’artiste en tant que créa­teur. Trois maîtres amé­ri­cains ont par­ti­cipé à sa créa­tion. Robert Rau­schen­berg a effacé un des­sin de Willem de Koo­ning, qui avait accepté non sans dif­fi­culté une telle obli­té­ra­tion. Et Jas­per Johns avait créé une éti­quette pour la pre­mière pré­sen­ta­tion publique.

Celle-là est deve­nue la clé du “cadrage psy­cho­lo­gique” d’une telle oeuvre méta­mor­pho­sée en quelque chose de nou­veau. Le des­sin effacé a rapi­de­ment été perçu comme un moment char­nière dans l’histoire de l’art. Il est devenu à sa créa­tion comme une oeuvre néo-dadaïste, Dans les années 1960, il fut estimé l’origine début de l’art concep­tuel et plus tard comme l’ouverture pre­mière vers le post­mo­der­nisme.

Nom­breux sont les artistes qui font réfé­rence à l’œuvre. Elle reste un élé­ment majeur dans l’œuvre de Rauschenberg.

Et Gre­gor Stemm­rich sou­ligne son sta­tut de test déci­sif pour les défi­ni­tions du moder­nisme, du lit­té­ra­lisme et du post­mo­der­nisme. Il démontre aussi la per­ti­nence de ce des­sin sur la ques­tion de l’appropriation des images comme à pro­pos de leur théorie.

jean-paul gavard-perret

Gre­gor Stemm­rich. Robert Rauschenberg’s Era­sed de Koo­ning Dra­wing (1953), Hatje Cante, 2023, 1058 p. — 54,00 €.