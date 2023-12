Mylène Vignon, 3 Q (exposition)

Nou­veaux pactes amoureux

Aux côtés de Sidony Cloud et Jus­tine Four­nier, Mylène Vignon pro­pose ici ses pho­to­col­lages éro­tiques. Le corps et le désir com­binent leur inti­mité là où se lient au néces­saire retrait (les amants sont seuls au monde) le rêve et le fan­tasme.

Rien n’a lieu que leur lieu loin sté­réo­types.

Se crée un nou­veau Para­dis Ter­restre qui devient le Jar­din des Délices où la volupté se réen­chante. Avec colle et ciseaux, dans une sorte de confi­dence, belles “cana­péennes” et ver­ti­cales ailées jouent de leur mas­cu­li­nité et de leurs fémi­nité de manière allu­sive et drôle.

Jaillissent plus que des épines sous les pétales de telles roses. Elles engagent de nou­veaux pactes amou­reux.

Pas ques­tion pour elles comme pour nous de s’en déga­ger là où se pro­file une manière ori­gi­nale d’aimer.

C’est ainsi qu’aux oeuvres d’une douce et iro­nique puis­sance poé­tique allu­sive de et des trois créa­trices, la phrase de Vir­gile convient par­fai­te­ment : “L’amour triomphe de tout ; nous aussi cédons à l’amour “.

Mylène Vignon en divine traî­tresse l’assure.

jean-paul gavard-perret

Mylène Vignon, 3 Q, Gale­rie Basia Embi­ri­cos 14 rue des Jar­dins Saint Paul, Paris, du 6 au 27 jan­vier 2024.