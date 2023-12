Paul & Gaëtan Brizzi, Don Quichotte de la Manche

Une adap­ta­tion spectaculaire !

Après l’admirable adap­ta­tion de L’Enfer de Dante, les deux auteurs réci­divent et pro­posent la mise en image d’un autre pilier de la lit­té­ra­ture, à savoir Don Qui­chotte de la Manche de Miguel de Cer­van­tès. Ce livre est consi­déré comme l’un des romans les plus impor­tants de la lit­té­ra­ture mon­diale et vu comme le pre­mier roman moderne.

Cer­van­tès l’aurait conçu lors de son incar­cé­ra­tion à la pri­son de droit com­mun de Séville, en 1597. Sa rédac­tion demande de longues années. L’œuvre paraît en deux par­ties, la pre­mière en 1605, la seconde en 1615. Ce per­son­nage, à la cer­velle déran­gée par la lec­ture de trop de romans de che­va­le­rie, allait conqué­rir le monde.

Un couple d’aubergistes, assis dans une char­rette, pro­gresse sous la cha­leur. L’homme boi­rait bien un peu du vin qu’il rap­porte. Son épouse s’y oppose, il se désal­té­rera à la source du petit cime­tière tout proche. C’est en cher­chant un pot pour empor­ter de l’eau que l’homme trouve la tombe de Don Alonzo Qui­zano, un indi­vidu qui lui a causé bien du tort. Sur­vient le curé qui s’offusque des pro­pos tenus par le couple et leur raconte l’histoire de ce per­son­nage. Celui-ci s’imagine che­va­lier. Il est parti pour un grand des­tin, faire régner la jus­tice dans le pays, défendre la veuve et l’orphelin, sur un pauvre che­val qu’il bap­tise Ros­si­nante. Il ren­contre une pay­sanne dont il fait Dul­ci­née Del Toboro, sa dame de cœur pour qui il va vivre des aven­tures exal­tantes.

C’est alors la suite des péri­pé­ties désas­treuses, l’adoubement par un auber­giste, la défense d’un pauvre valet. Après la ros­sée par un groupe de mar­chands, il est sauvé par ce pay­san dont il va faire son écuyer, l’assaut contre les mou­lins à vent, etc. Cer­van­tès confronte son héros aux mani­pu­la­tions des enchan­teurs qui déforment la réa­lité qu’il per­çoit, mais qui lui per­mettent d’expliquer ses échecs.

Ce livre est à la fois un roman de che­va­le­rie et un roman de l’époque moderne qui émerge. C’est éga­le­ment une paro­die des mœurs médié­vales, de l’idéal che­va­le­resque et une cri­tique des struc­tures sociales d’une société espa­gnole rigide. On découvre éga­le­ment un récit comique, une satire sociale dou­blée d’une ana­lyse poli­tique.

Paul et Gaë­tan Brizzi, à la lec­ture de ses mésa­ven­tures, le trouvent de plus en plus atta­chant. Ils vont, en res­pec­tant à la lettre l’esprit du texte, le trai­ter un peu moins mal que son créa­teur. Celui-ci, en effet, ne lui fait à aucun moment maî­tri­ser la situa­tion où il le place.

Outre ces planches en noir et blanc avec tous les dégra­dés de gris qu’autorise cette tech­nique, les frères Brizzi intro­duisent quelques pages en cou­leurs pour iden­ti­fier cer­taines scènes. Ils donnent à voir une épo­pée extra­or­di­naire, ren­dant l’atmosphère qui régnait à cette époque. Ils montrent avec brio les élu­cu­bra­tions du héros ou, selon les avis, de l’antihéros.

C’est une magni­fique adap­ta­tion à laquelle ils convient les lec­teurs, adap­ta­tion qui fait le pen­dant au texte ori­gi­nal, enri­chi par l’éclat visuel qu’ils apportent. Ces planches en noir et blanc inter­pellent le regard, un mode de des­sin bien gal­vaudé mais qui, ici, retrouve ses lettres de noblesse.

Un beau volume à mettre sous les sapins pour la qua­lité de l’illustration, pour la pers­pi­ca­cité de cette adap­ta­tion, pour les réflexions qui sourdent de cette histoire.

serge per­raud

Paul & Gaë­tan Brizzi (adap­ta­tion d’après l’œuvre de Cer­van­tès, des­sins et cou­leurs), Don Qui­chotte de la Manche, Édi­tions Daniel Maghen, novembre 2023, 200p. — 29,00 €.