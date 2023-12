Sylvie Aflalo-Haberberg, Ce que tu me voiles

Sûres en chaire

Cette série tra­vaille la nudité selon une moda­lité par­ti­cu­lière. Sont mon­trées les femmes qui — nor­ma­le­ment — demeurent cachées pour cause d’obésité, bref de quasi anor­ma­lité. Les modèles ont toutes répondu avec plai­sir à la pho­to­graphe car elles trou­vèrent là une forme de recon­nais­sance. Elles prirent la pose pour affir­mer leur fémi­nité et leur sexua­lité.

D’autant que pour évi­ter tout effet mal­sain, dou­teux ou per­vers la pho­to­graphe a créé une forme d’épures par son art du flou qu’elle domine parfaitement.

Elle reprend la ques­tion de ce que la nudité cache et/ou montre en ses enjeux. Le nu n’est plus traité en en chair mais devient une forme d’idéalisation cho­ré­gra­phique qui fas­cine par sa beauté. La pré­ten­due “obs­cé­nité” est donc effa­cée car le corps devient moins forme plus qu’objet. Mon­trer le nu, c’est ici hono­rer un réel éva­cué.

Cela devient une acti­vité plas­tique voire presque morale. Entre recherche et rêve, “L’Ange” et non “La Bête” domine sans que son corps soit une simple idée ou masse.

La pho­to­graphe crée, déga­gée des tabous et doxa, la pré­sence d’une méta­pho­ri­sa­tion et d’une lit­té­ra­lité. Syl­vie Aflalo-Haberberg réap­prend donc à ouvrir les yeux et à ne pas se conten­ter de mari­ner en sté­réo­types, là où les pho­to­gra­phies ne sont pas nues mais dépouillées en leurs jeux d’ombres et de lumière.

Dès lors, ce n’est plus un plein mais un vide qui sou­dain est comblé.

jean-paul gavard-perret

Syl­vie Aflalo-Haberberg, Ce que tu me voiles, Syl­vie Aflalo-Haberberg Edi­tions, Paris, novembre 2023.