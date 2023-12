Reine dans l’arène

Dans ce superbe livre, Jeanne Moreau appa­raît autant en “verte galante” qu’en femme de sagesse. Se découvre la femme libre qu’elle a tou­jours été et su s’oser. Elle a connu la soli­tude et l’amour. Jamais endor­mie et indif­fé­rente, elle a su les habi­ter.

Amants, acteurs, artistes, met­teur en scène tra­versent le livre puisqu’ils ont tra­versé la vie de l’auteure pour le meilleur et pour le reste aussi. Dans son mael­strom d’émotions, la star n’a pas perdu ou rare­ment ses repères car elle savait ce qu’elle valait même face aux opi­nions par­fois super­fé­ta­toires au début de sa vie.

La publi­ca­tion de tous les textes inédits que nous décou­vrons a été pos­sible grâce au “Fonds Jeanne Moreau pour le théâtre, le cinéma et l’enfance” créé après le décès de l’actrice. Jeanne Moreau y évoque sou­vent sur un mode léger et joyeux ses jeunes années puis sa longue car­rière.

A ces écrits s’ajoutent la cor­res­pon­dance de la comé­dienne, entre autres à Klaus Michael Grü­ber, à Roger Nimier, etc de même que celle adres­sée par Pedro Almodó­var, Louis Malle, Flo­rence Mal­raux, Yves Saint Laurent, Del­phine Sey­rig, Fran­çois Truf­faut et bien d’autres. Le tout com­plété des hom­mages des cinéastes avec les­quelles elle a tourné : Cukor, Losey, Welles ainsi que de nom­breuses illus­tra­tions (pho­tos d’enfance et de famille et aussi de tournages).

Dans ces docu­ments sont pré­sents ce que la comé­dienne a vu, connu afin de créer son propre ordre men­tal. Le livre le recons­truit en sa propre éco­no­mie. S’y per­çoit, en plon­geant dans les pro­fon­deurs de la mémoire, ce qu’elle en retire voire méta­mor­phosa dans ses morts. Ils deviennent la méta­phore agis­sante et obsé­dante de son exis­tence et de ses audaces.

jean-paul gavard-perret

Jeanne Moreau, Jeanne par Jeanne Moreau, Textes choi­sis et pré­sen­tés par Jean-Claude Bon­net, Pré­face de Rebecca Mar­der, Gal­li­mard, Albums Beaux Livres, octobre 2023, 304 p. — 39,00 €.