Nathalie Sarraute , Une réalité inconnue. Essais et entretiens, 1956–1986

L’ancien et le nouveau

Ce volume réunit une qua­ran­taine de textes rédi­gés entre 1956 et 1986, non parus en recueil pour la plu­part, ainsi que plu­sieurs inédits à tra­vers les­quels Natha­lie Sar­raute res­sus­cite . Ses œuvres lit­té­raires de créa­tion se sont tou­jours accom­pa­gnées d’écrits : essais, articles, confé­rences, entre­tiens publiés dans la presse en France et à l’étranger. Ils offrent sous de mul­tiples aspectes le por­trait de l’auteure en ses divers enga­ge­ments, lit­té­raires, poli­tiques, esthé­tiques, etc.

En une une époque où le roman, ses formes et son ave­nir jouis­saient d’un pres­tige désor­mais perdu, Natha­lie Sar­raute explique son refus du lan­gage des théo­ries d’avant-garde. Néan­moins, ses récits et pièces échap­paient aux formes clas­siques de la nar­ra­ti­vité. L’auteur innova et elle explique dans ces textes com­ment.

Au hasard des ren­contres, sol­li­ci­ta­tions, pro­po­si­tions elle com­mente diverses ques­tions sans pour autant se déso­li­da­ri­ser du Nou­veau Roman dont elle fut à sa manière par­tie prenante.

La mono­chro­mie des oeuvres en leur aspect ano­ny­misé a créé une lit­té­ra­ture lisse, brillante, mini­ma­liste. Il faut les scru­ter de près tant l’auteure tra­vaille une éco­no­mie de détails en créant un jeu d’éloignement et de proxi­mité ou cha­cun, d’une manière ou d’une autre, peut se retrouver.

jean-paul gavard-perret

Natha­lie Sar­raute, Une réa­lité incon­nue. Essais et entre­tiens, 1956–1986, édi­tion d’Ann Jef­fer­son. Édi­tion publiée sous la direc­tion de Jean-Yves Tadié, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, 2023, 288 p. — 24,00€.