Wim Wenders, Perfect Days

Lumi­neux et contemplatif

Je dois l’avouer : sou­vent les film de Wen­ders ne sont pas ma tasse de thé. Ils génèrent en moi un pro­fond ennui. Leurs dra­ma­tur­gies m’insupportent sans doute parce qu’elles ne parlent pas à mon ima­gi­naire. J’apprécie pour­tant les films lents où il ne se passe rien.

Son “Anselm : Le bruit du temps” sur Kief­fer me laissa indif­fé­rent, ce qui n’est pas la cas de son héros japo­nais aux dents peut-être trop blanches. Les toi­lettes jouent là un rôle impor­tant. Sur ce film presque muet, il reste pour­tant beau­coup à dire. La vie réglée comme du papier non musique mais toilette.

Certes, la bande-son (Patti Smith, Lou Reed, Van Mor­ri­son, etc.) vam­pi­rise trop faci­le­ment cet éloge de la beauté et de la sim­pli­cité des petits riens. L’ensemble, tout en un jeu de cou­leurs sub­tiles et trans­pa­rentes. Le film est moins bien­veillant que mer­veilleux dans ces rituels du quo­ti­dien.

Cette médi­ta­tion sur un net­toyeur de toi­lettes attire notre atten­tion par tous ceux que l’on croise avec ce per­son­nage dont l’incarnation par Koji Yaku­shoa a bien mérité son prix d’interprétation à Cannes.

Le docu­men­taire — on l’aura com­pris — n’est qu’un pré­texte à une poé­sie par le sens du mon­tage et de la mise en scène d’un vété­ran du cinéma alle­mand. Il crée là une fresque qui bous­cule notre civilisation.

jean-paul gavard-perret





Per­fect Days



De : Wim Wen­ders

Avec : Koji Yaku­sho, Tokio Emoto, Arisa Nakano

Genre : Drame, Comé­die

Durée : 2h05mn

Sor­tie : 29 novembre 2023 en salle

Synop­sis

Hirayama tra­vaille à l’entretien des toi­lettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple, et un quo­ti­dien très struc­turé. Il entre­tient une pas­sion pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime pho­to­gra­phier. Son passé va res­sur­gir au gré de ren­contres inat­ten­dues. Une réflexion émou­vante et poé­tique sur la recherche de la beauté dans le quotidien.