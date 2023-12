Collectif, Ma langue sur ton coeur

Folles amours

Les édi­tions Joie Panique ont invité plus de 30 artistes du monde entier à pro­po­ser leur vision de l’amour. Ils se sont prê­tés au jeu et ont aussi choisi un texte sur l’amour. Ils l’ont par­fois manus­crit et mis en image. En consé­quence, textes et images s’entremêlent et se répondent avec inten­sité pour offrir des visions très par­ti­cu­lières.

Se retrouvent par exemple les mondes diver­si­fiés de Céline Gui­chard, Flore Kunst, Musta Fior, Joël Hubaut, Tom de Pékin, Gilles Ber­quet, Sœurs Sia­moises, Carla van de Put­te­laar , Mirza Ciz­mic, Marie-Pierre Bru­nel, entre autres.

Certaines ou cer­tains font leur miel de robes tis­sées en tor­sades par les mou­ve­ments du corps. D’autres pho­to­gra­phies accouchent à coup de clin d’œil et de jambes. L’image laisse flot­ter les corps pour qu’apparaissent des sujets sou­ve­rai­ne­ment expres­sifs.

Ils font sor­tir aussi une masse d’esprits enfouie quelque part. Exit pour­tant les pos­tures héroïques. La plu­part des artistes s’amusent là où les sil­houettes deviennent des syl­labes par­faites puisqu’elles appar­tiennent sou­vent aux syl­phides. Leur mys­té­rieux alpha­bet se mas­tique en pos­tures joyeuses.

Mais tout, puisqu’il s’agit de l’amour, jouxte au plus très une vérité humaine. Les corps sont sou­dain libres, libres du moins tant que faire se peut. Per­cep­tion et ima­gi­naire vont de pair en d’étranges croi­se­ments repo­sant une nou­velle fois la ques­tion du lieu et celle de l’ubiquité d’être. Par­fois, des jeunes femmes mur­murent de bouche à bouche l’énigme d’un mot de passe et qui semble de leur per­choir nar­guer les oiseaux.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Ma langue sur ton coeur, Edi­tions Joie Panique, Paris, octobre 2023, 144 p. — 27,00 €.