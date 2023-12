Sandrine-Malika Charlemagne, La petite ouvrière métisse

Affres de l’Origo

C’est le désar­roi qui fait écrire Sandrine-Malika Char­le­magne. Celui des per­dus et le sien. Car elle a connu elle aussi les jour bla­fards, d’une cage d’escalier où pas­ser la nuit, “au der­nier étage à l’abri des regards”. Elle a vécu les petits matin dans la ville ani­mée déjà par les pas sourds des tra­vailleurs.

Elle a connu aussi sa propre exis­tence l’amour subit qui “fige dans son plus fou­droyant élan” où elle s’est aban­don­née , cap­tive et consen­tante. Dévo­rée aussi avec “son col­lier d’or / Autour du cou – l’éternité et un jour”.

Il y a là des longs voyages sans aucun retour. Mais l’auteure, plus que trans­crire le réel, veut le trans­fi­gu­rer. Pour preuve, elle fouille cer­taines images afin d’en pré­ser­ver la quin­tes­sence défaite et d’en subli­mer le sou­ve­nir Sou­vent en soli­taire sur un che­min obs­curci, elle rameute “mille et une par­celles “, des sen­sa­tions, images, ren­contres, voix, visages et tout ce qu’on peut ima­gi­ner pour aller plus loin.

Le tout au nom aussi de Mar­gue­rite Duras, Vio­lette Leduc, Paso­lini, Genet, Guyo­tat, Musil mais la liste est non exhaustive.

Restent des nuits constel­lées rat­tra­pées au vol avec quelques mots d’histoire contre la des­truc­tion. Certes, l’auteure sait que l’homme détruit l’homme, et le détruira tou­jours. Mais contre l’ignominie, sa métisse veut renaître là où ses cris furent “bap­ti­sés par un tour­billon de sable puis les grands espaces bétonné”.

jean-paul gavard-perret

Sandrine-Malika Char­le­magne, La petite ouvrière métisse, Editions La Rumeur Libre, coll. “Un poète, un livre », 2022, 72 p.