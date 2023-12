Angela [a strange loop] (Susanne Kennedy)

© Julian Röder

L’arti­fice comme nature

Dans un décor fla­shy, consti­tué de simu­lacres mon­trés comme tels, une jeune femme siège sur son lit, les yeux se fixant alter­na­ti­ve­ment sur son Smart­phone et dans le vide, à moins que ce ne soit sur le public. Des sons sourds accom­pagnent l’ouverture des portes qui pré­cède cha­cune des visites qu’elle reçoit.

Les per­sonnes qui se pré­sentent ont une atti­tude un peu méca­nique, due non seule­ment au carac­tère conven­tion­nel de leur pro­pos, mais encore au fait que leurs voix sont enre­gis­trées. On semble se situer dans un jeu vidéo au ralenti, où tout est fabri­qué, jusqu’aux répliques stan­dar­di­sées des pro­ta­go­nistes de l’absence d’action. Dans cet envi­ron­ne­ment asep­tisé, la patho­lo­gie, ano­nyme, comme sans sujet, reste insai­sis­sable, quoiqu’omniprésente.

Si le pro­pos est nova­teur, il confine par­fois à l’abstraction, dans la célé­bra­tion de l’ellipse et du quo­ti­dien. Comme le décor, les per­son­nages n’ont aucune épais­seur, hor­mis Angela qui trouve son iden­tité dans le reflet qu’elle émet sur les réseaux sociaux. L’épure scé­nique prend un aspect méta­phy­sique, à moins que ce ne soit mys­tique, dans la mons­tra­tion d’un accouchement-déjection, comme si Angela ne pou­vait enfan­ter que sa mala­die, comme si l’avenir de l’humain ne pou­vait s’appréhender que dans son expec­to­ra­tion. Dans une recherche dont cer­tains aspects res­tent her­mé­tiques, Susan Ken­nedy inter­roge l’artificialité de nos vies en mul­ti­pliant les arti­fices scé­no­gra­phiques, au risque de faire fi de la théâtralité.

chris­tophe giolito

Angela [a strange loop]