La colo­riste

Album est le pre­mier livre d’Eloïse Labarbe-Lafon, publié chez Cé édi­tions. L’artiste crée un mer­veilleux mys­té­rieux et nos­tal­gique, celui de l’éros mais aussi de la pho­to­graphe fran­çaise. Les influences d’Eloïse la créa­trice ramènent au pré-raphaélisme, aux vapo­ri­sa­tion de Julia Mar­ga­ret Came­ron et aux cartes pos­tales colo­ri­sées nées avec le XXe siècle. L’amour de l’artiste pour le cinéma expé­ri­men­tal se retrouve aussi dans images kaléi­do­sco­piques du livre.

Les tirages argen­tiques noir et blanc ont été peints à la main par l’artiste. Et ce, afin de créer un double trouble : d’une part entre le passé des cli­chés et le pré­sent de leur reprise et d’autre part grâce è l’érotisme qui se dégage du livre. La nudité s’ouvre à la volupté au sein de la nature ou dans des inté­rieurs feu­trés.

Il existe dif­fé­rents types de céré­mo­nies secrètes sou­li­gnées en touches sou­vent roses, bleues afin de créer une sorte de songe qui ramène jusqu’aux héroïnes per­dues mais allé­chantes de l’époque victorienne.

jean-paul gavard-perret

Eloïse Labarbe-Lafon, Album, Cé Edi­tions, 2023, 128 p. — 55,00 €.