Étienne Willem, Pierre Pevel & Tanja Wenisch, Le Paris des Merveilles — t.02: “Les Enchantements d’Ambremer 2/2 ”

Entre polar et fantastique

Le Paris des Mer­veilles ouvre la porte à un monde où le fan­tas­tique côtoie le polar, où les uni­vers s’entrecroisent, où les races les plus impro­bables coha­bitent… plus ou moins bien. Parmi les Ter­riens, ce sont les Russes qui posent des pro­blèmes aux habi­tants du Paris des Mer­veilles. Mais de sombres visées sont our­dies depuis l’autre uni­vers où se trouvent des êtres dont les moti­va­tions res­tent bien proches de celles d’humains. C’est aussi le goût du pou­voir, de la conquête. Ah ! Régner sur un empire quoi de plus beau, de plus jubi­la­toire ! Il faut avoir bien peu d’humanité pour de telles ambitions.

En 1909, à Paris, Louis Deni­zard Hip­po­lyte Grif­font, un mage, enquête sur un tra­fic d’objets enchan­tés. Ses inves­ti­ga­tions l’amènent à appro­cher un secret d’État qui implique l’OutreMonde et la Reine Noire. Il se retrouve en grand danger.

C’est dans son lit que Louis se réveille après son agres­sion par des gar­gouilles. Il découvre la baronne Isa­bel de Saint-Gil à la porte de sa chambre. Elle a investi les lieux avec ses deux domes­tiques, se fai­sant pas­ser pour son épouse auprès du major­dome. Alors que Louis se lance, avec elle, à la recherche d’un autre exem­plaire des chro­niques qu’il avait rap­por­tées pour son amie Cécile de Bres­cieux, la police le convoque. Il est entendu pour le mas­sacre de la rue de Lis­bonne, demeure d’Isabel.

Celle-ci décide d’aller à la pêche aux ren­sei­gne­ments dans cette cli­nique où s’est ren­due Cécile. Peu à peu, elle et Louis approchent les des­seins de la Reine Noire, une approche qui va leur valoir…

L’adap­ta­tion des romans de Pierre Pevel est l’œuvre d’Étienne Willem qui pro­pose une his­toire adroite où évo­luent des per­son­nages sin­gu­liers que l’on appré­cie de retrou­ver. Les dia­logues sont de la res­pon­sa­bi­lité du roman­cier. Si Louis semble une figure cen­trale, il se fait sou­vent voler la vedette par la baronne Isa­bel dont l’habileté est enthou­sias­mante. De plus son carac­tère pri­me­sau­tier emporte l’adhésion.

L’intrigue entraîne les lec­teurs dans une suite éche­ve­lée de péri­pé­ties, de rebon­dis­se­ments et de coups de théâtre, pas­sant du tra­fic d’objets magiques au com­plot d’État, le tout rehaussé d’enlèvement, de cam­brio­lages, d’attaques mus­clées, de meurtres. L’humour est de mise qui tem­po­rise les actions toniques.

Étienne Willem assure éga­le­ment le des­sin, confiant à Tanja Wenisch la mis­sion de don­ner de l’éclat à ses illus­tra­tions. Si les traits élé­gants donnent vie à des per­son­nages agréables, même s’ils sont du mau­vais côté de la morale, ils sou­lignent de magni­fiques décors. Chaque vignette est réa­li­sée avec un beau souci du détail, heu­reu­se­ment mise en cou­leurs.

Un dip­tyque très agréable à par­cou­rir pour la qua­lité du récit, le ton de celui-ci, les per­son­nages atta­chants et sa superbe mise en images.

serge per­raud

Étienne Willem (scé­na­rio d’après les romans de Pierre Pevel, des­sins), Pierre Pevel (dia­logues) & Tanja Wenisch (cou­leurs), Le Paris des Mer­veilles — t.02 : Les Enchan­te­ments d’Ambremer 2/2, Bam­boo, label “Dra­koo”, novembre 2023, 56 p. — 14,90 €.