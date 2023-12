Christina Mirjol, Les cris, nouvel inventaire

Des mor­ceaux crus d’existence

Chris­tina Mir­jol est roman­cière et auteure de théâtre recon­nue dès sa pre­mière fic­tion Suzanne ou le récit de la honte parue au Mer­cure de France. Quant à son récit Les cris, il a fait l’objet de plu­sieurs mises en scènes théâ­trales d’autant que l’oralité est au centre d’une telle oeuvre et de son écriture.

Ce nou­veau livre fait suite à un pre­mier texte de quatre-vingt-dix-neuf frag­ments numé­ro­tés. Il offre une adjonc­tion d’une cen­taine de textes aux pré­cé­dents frag­ments. Existent donc désor­mais 199 “cris”, tous recon­nais­sables par leur pro­ve­nance. Comme l’écrit l’auteur, “ils res­semblent à ceux que nous pou­vons entendre à deux pas de chez nous, dans la rue, ou dans les pro­fon­deurs de notre ima­gi­naire : le bou­cher, le bûche­ron, un flic, un juge,

un voi­sin sans his­toire, deux col­lec­tion­neurs, l’homme perdu”.

D’où ce défilé de sono­ri­tés plus ou moins confon­dantes. Et si per­son­nages et pro­pos semblent secon­daires, n’en jaillissent que plus haut des mor­ceaux crus d’existence. Tout est en place pour que de telles voix trouvent des incar­na­tions sur une scène théâ­trale. Reste à trou­ver les acteurs suf­fi­sam­ment géniaux pour inter­pré­ter cha­cun des dizaines de tels sem­blables et frères.

Et ce, là où toute l’interrogation repose sur l’étrangeté d’être plus ou moins conscient de le res­ter. Le concept d” ‘indi­vuité” créé par San­gral garde ici encore des fron­tières même si par­fois elles sont floues. Cela, eu égard à la liberté comme à l’inverse à la contrainte qu’elle contient. Tou­te­fois, celle-là ne peut plus se réduire à une simple indi­vi­dua­li­sa­tion ou à un enfer­me­ment égo­tique. Et elle prend une valeur générale.

jean-paul gavard-perret

Chris­tina Mir­jol, Les cris, nou­vel inven­taire, Douro, col­lec­tion La Bleu-Turquin, Chau­mont, décembre 2023, 336 p, — 21,50 €.