Serge Lehman & Frederik Peeters, Saint-Elme — t.04 : L’œil dans le dos

Une bien sur­pre­nante série

Dans ce récit de type poli­cier, le scé­na­riste intègre nombre de don­nées socié­tales brû­lantes. Le tra­fic de drogues, l’exploitation sans rete­nue de l’espace natu­rel, une part de ter­ro­risme pour arri­ver à ses fins, vaincre les résis­tances. En actant la dis­pa­ri­tion d’un acteur cen­tral du récit avec la mort de Roland Sax, l’auteur rebat les cartes et ouvre une période de chan­ge­ments où tout est pos­sible.

Avec cette série, Serge Leh­man fait coha­bi­ter un récit emprun­tant au thril­ler avec une ambiance où entre une part de fan­tas­tique sans vrai­ment bas­cu­ler dans le genre. Ainsi, il évoque les loups-garous mais ne concré­tise pas une trans­for­ma­tion. Il montre un étrange tatouage qui pos­sède une capa­cité mys­té­rieuse.

Il rap­proche des pro­ta­go­nistes, des alliances se nouent, des rup­tures semblent inévi­tables. Il entre­tient un fameux mys­tère avec le Der­viche dont on ne sait pas dans quel camp il peut bas­cu­ler, mais sur­tout que cherche-t-il.

Saint-Elme est une petite cite mon­ta­gneuse qui pos­sède une usine d’eau miné­rale. Un puis­sant indus­triel, Roland Sax, veut en prendre le contrôle dans un but bien mer­can­tile remet­tant en cause l’écologie.

Franck San­garé, un détec­tive privé assisté de Dombre, une étrange femme, est sur la piste d’un fils de famille dis­paru depuis trois mois. Ils le retrouvent à Saint-Elme où il par­ti­cipe à un tra­fic de drogues orga­nisé par les enfants de Roland Sax. Il est sur­nommé le Der­viche.

Franck dis­pa­raît. Dombre se sen­tant en dan­ger fait venir Phi­lippe, le frère de Franck. Lorsqu’il le retrouve, dans un hôpi­tal, il a été tor­turé féro­ce­ment. Roland Sax meurt en glis­sant de son balcon.

Ce qua­trième tome com­mence quand Franck, mis à l’abri à l’auberge de la Vache bru­lée, reçoit des soins d’une infir­mière.

Romane Mer­tens est avec Paco pour visi­ter une mai­son pour son père. Lorsqu’ils entrent, ils découvrent une fillette fri­go­ri­fiée. Elle dit être là depuis quatre jours mais elle ne veut pas bou­ger car son père va venir la cher­cher.

Arrive, en héli­co­ptère, le beau-père de Roland, l’oligarque Gre­gor Mazur pour régler la suc­ces­sion. Il est accom­pa­gné d’un groupe impor­tant d’hommes de main.

Phi­lippe et Franck sont confron­tés à des grosses dif­fi­cul­tés avec cette arri­vée. Mais, Romane et Paco, enfin rap­pro­chés, soignent cette fillette qui porte un étrange signe…

La mise en image de Fre­de­rik Pee­ters donne, dans cet opus, une belle place aux gros plans des pro­ta­go­nistes, sui­vant en cela, avec habi­lité, l’esprit du scé­na­rio. Avec son trait puis­sant, sa mise en cou­leurs franche, sans dégra­dés, jouant cepen­dant super­be­ment avec les ombres pour appor­ter une pro­fon­deur, il offre à voir des planches attrac­tives qui retiennent l’attention, forcent le regard.

Cet avant-dernier tome de la série fait la part belle aux dif­fé­rents acteurs, les posi­tion­nant pour un dénoue­ment que l’on peut sup­po­ser en apo­théose si l’on s’en tient à la qua­lité des albums parus.

lire un extrait

serge per­raud

Serge Leh­man (scé­na­rio) & Fre­de­rik Pee­ters (des­sin et cou­leurs), Saint-Elme — t.04 : L’œil dans le dos, Del­court, coll. “Machi­na­tion”, sep­tembre 2023, 80 p. — 16,95 €.