Éric Giacometti & Philippe Francq, Largo Winch — t.24 : “Le Centile d’or”

Un final explosif

Précé­dem­ment. Pour cher­cher une solu­tion au dif­fé­rend qui les oppose, Jarod Mans­kind a invité Largo à une balade en navette subor­bi­tale. Dès la mise en orbite, une panne d’oxygène entraîne l’évanouissement des deux hommes.

Le récit débute avec Jarod qui se rap­pelle de son enfance et de sa pas­sion pour les fusées. Largo le sort de son incons­cience. L’oxygène de secours a pu être activé. Il s’agit d’un sabo­tage de We Blue, une orga­ni­sa­tion d’éco-combattants qui s’en prend aux plus riches. Ces ter­ro­ristes prennent alors le contrôle de la navette et leur laissent quatre minutes. Plus per­sonne ne peut inter­ve­nir. Ils vont mou­rir d’asphyxie ou quand le vais­seau spa­tial va s’écraser au sol.

Jarod décide de sor­tir et har­nache Largo d’un para­chute. Il reste quarante-cinq secondes quand celui-ci s’aperçoit que Jarod n’est pas équipé. Il n’y a qu’un seul para­chute. Largo enclenche un mous­que­ton dans la cein­ture de son vis-à-vis et ils sautent.

Ils se retrouvent dans une région déser­tique. Mais, leurs com­bi­nai­sons étant équi­pées d’émetteurs, ils sont alors recher­chés par leurs amis et tra­qués par les tueurs de l’organisation. Après une pour­suite dan­tesque, ils peuvent pas­ser à autre chose et cher­cher ce que cache cette affaire de mine d’étain en Indo­né­sie que Largo a fait fer­mer pour empê­cher le tra­vail des enfants. Et il va décou­vrir une com­bi­nai­son machiavélique…

Entre­mê­lant aven­tures, actions éche­ve­lées, don­nées éco­no­miques et finan­cières, Éric Gia­co­metti pro­pose des intrigues sub­tiles, d’une belle roue­rie et d’une forte oppor­tu­nité par rap­port à l’univers des entre­prises et leurs fonc­tion­ne­ments tant ban­caires que bour­siers. Il intègre nombre de faits d’actualité comme le tra­vail des jeunes enfants, les recherches autour de la conquête de l’espace, la traque de sources nou­velles dans des domaines deve­nus hau­te­ment stra­té­giques, la pré­ser­va­tion de l’environnement. Avec Jarod n’illustre-t-il pas ces mil­liar­daires qui veulent aller sur la Lune, sur Mars ?

On retrouve, autour du héros, les prin­ci­paux acteurs de la série dans leur rôle. Il donne des pré­ci­sions sur le petit monde des richis­simes, expli­ci­tant le titre de l’album.

Les auteurs appuient leur his­toire sur les com­pé­tences de Jean-François Cler­voy, ingé­nieur et astro­naute averti, et de Jean-Louis Heu­dier, astro­nome pro­fes­sion­nel. Phi­lippe Francq conti­nue de prê­ter son talent d’illustrateur pour mettre en images cette saga, aidé de Ber­trand Denou­let pour les cou­leurs. Avec son trait fin, son art de la mise en scène, sa manière de dyna­mi­ser les atti­tudes quand c’est néces­saire, il réa­lise un gra­phisme de haut niveau.

Il faut admi­rer ses décors, ses vues plon­geantes, ses pers­pec­tives qui donnent à ses planches un éclat si par­ti­cu­lier, étonnant.

Un album qui clôt de belle manière ce nou­veau dip­tyque avec un récit de grande qua­lité, nourri au plus près d’une cer­taine réa­lité et un gra­phisme de classe pour courante.

feuille­ter l’album

serge per­raud

Éric Gia­co­metti (scé­na­rio), Phi­lippe Francq (des­sin et cou­leur) a Ber­trand Denou­let (cou­leur), Largo Winch — t.24 : Le Cen­tile d’or, Dupuis, coll. “Grand Public”, novembre 2023, 48 p. — 15,95 €.