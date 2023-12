Jeff Lindsay, Riley tente l’impossible

Le nou­veau roi des voleurs

Jeff Lind­say a animé un cer­tain Dex­ter Mor­gan, expert-judicaire, employé au ser­vice médico-légal de Miami. À ses heures, il est éga­le­ment un tueur en série. Il est devenu encore plus célèbre quand il a été le héros de la série télé­vi­sée Dex­ter.

Avec le pré­sent roman, l’auteur com­mence une série avec Riley Wolfe, un voleur d’exception.

À Chi­cago, l’inauguration d’une sta­tue colos­sale offerte par un mil­liar­daire tourne au fiasco. Elle est volée au nez et à la barbe des offi­ciels et des vigiles. Le mil­liar­daire est éga­le­ment enlevé. Riley Wolfe se cachait sous le dégui­se­ment d’un ami­ral de la Garde côtière des États-Unis. Il règle le compte du nanti en le jetant du haut de l’hélicoptère, esti­mant qu’il s’est enri­chi de façon abjecte dans l’industrie phar­ma­ceu­tique.

Cepen­dant, son exploit ne le satis­fait pas. Ce qu’il fait lui semble trop facile et il se sent accablé.

C’est dans l’avion d’une com­pa­gnie com­mer­ciale qu’il découvre une annonce qui le ravit. Les joyaux de la Cou­ronne impé­riale de Perse vont être expo­sés à New York dans le cadre d’un rap­pro­che­ment cultu­rel entre Les Etats-Unis et l’Iran. À Téhé­ran, où il s’est rendu pour voir cette col­lec­tion, il est conquis par le Daria-e nour — la mer de lumière — le plus gros dia­mant rose de tous les temps. Il lui faut abso­lu­ment cette pierre.

Sous divers dégui­se­ments, il essaie de mieux connaître les dis­po­si­tifs de sécu­rité du musée où sera pré­sen­tée la fabu­leuse col­lec­tion. Il semble invio­lable. De plus, les gar­diens vont être épau­lés par les équipes d’une société dont les membres sont des anciens des Forces Spé­ciales amé­ri­caines ren­for­cées de Gar­diens de la Révo­lu­tion ira­nienne. Il arrive à la conclu­sion que c’est impos­sible. Mais, c’est mal connaître la pug­na­cité du personnage…

Si l’auteur décrit avec soin toutes les inves­ti­ga­tions de son héros, il raconte son enfance dif­fi­cile et les rai­sons qui l’ont poussé à prou­ver qu’il pou­vait réa­li­ser ce que les autres pen­saient être impos­sible. Le roman­cier ins­talle un per­son­nage proche d’un Arsène Lupin, d’un Robin des Bois dans la mesure où il ne dépouille que les riches, les très riches. Mais à l’opposé de ces deux per­son­nages de légende qui ne fai­saient pas cou­ler le sang, Riley n’hésite pas à se débar­ras­ser de ceux qu’il consi­dère comme des nui­sibles ou ceux qui pour­raient entra­ver ses pro­jets.

Comme Lupin, qui doit se jouer de l’inspecteur Gani­mard, Riley a un adver­saire atta­ché à ses basques, Frank Del­gado, un agent spé­cial du FBI. Comme le Gent­le­man cam­brio­leur, il pos­sède l’art du dégui­se­ment, de la contre­fa­çon de sa voix et pos­sède des qua­li­tés ath­lé­tiques remar­quables. Il est en lien avec Monique, une faus­saire géniale qui reste, tou­te­fois, inac­ces­sible. Il n’est pour elle qu’un client. Tou­te­fois, un secret d’enfance et sa vieille maman forment un talon d’Achille qui le fragilise.

L’humour cadence les actions, un humour par­fois acide. Ainsi, ima­gi­ner, dans l’état actuel de la poli­tique diplo­ma­tique, un échange cultu­rel entre les États-Unis et l’Iran semble impos­sible.

Ce roman, pre­mier tra­duit sur trois déjà écrits, se lit avec délec­ta­tion pour suivre les quêtes du héros confronté à de très nom­breuses péripéties.

serge per­raud

Jeff Lind­say, Riley tente l’impossible (Just watch me), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Julie Sibony, Folio Poli­cier n°998, sep­tembre 2023, 480 p. — 9,70 €.