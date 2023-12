Véronique Bergen, Les danses de Roberto Succo

L’ange noir du désir

“L’éclat du soleil me dis­si­mule le visage de l’homme qui me lance sa tirade en cares­sant son chien.” (V. B.)

Il existe deux façons de lire de telles cho­ré­gra­phies d’orages : à savoir, comme un voyage dans Bruxelles ou une dérive urbaine (sauf à la fin) en com­pa­gnie d’un tueur. Pas n’importe lequel : celui qu’avait déjà théâ­tra­lisé Bernard-Marie Kol­tès et que Véro­nique Ber­gen remet en scène du haut de ses cuis­sardes pour nous accom­pa­gner telle une garde du corps.

Dans une écri­ture fine­ment baroque, l’amatrice sul­fu­reuse des marges de l’amour et de la société trouve dans ce gibier de potence de quoi faire le lien avec d’autres meurtres a cap­pella cou­lés ou non dans l’irréalité. Jaillissent un chant et des champs de la soli­tude, “mou­lés estampes de la pleine lune”, d’autant que la nar­ra­trice garde du répon­dant et “C’est pas Éole et ses bar­ca­rolles qui vont décou­ra­ger ma rétine, me mettre échec et mat.”, dit-elle à tra­vers un de ses personnages.

Nous sommes là dans un registre des déca­dents de la fin du XIXème comme du roman­tisme noir en une déam­bu­la­tion. Elle devient un sacré et ter­rible voyage. L’architecture dou­teuse de Bruxelles d’aujourd’hui reste le cadre de cet “Ange du désir”, manière fémi­nine et net­te­ment moins bar­bante mais peut-être plus bar­bare que la ver­sion de Wim Wen­ders. Elle se fait assas­sine en com­pa­gnie des tueurs et leurs chantres dont Genêt.

Il est cer­tain que Roberto Succo et ses clones n’y sont pas pour rien. Et ce, dans un jeu de débou­cle­ments et de sosies. Si bien que Véro­nique devient le noir séra­phin qui nous mène aux anges.

jean-paul gavard-perret

Véro­nique Ber­gen, Les danses de Roberto Succo, Edi­tions mael­strÖm reE­vo­lu­tion, col­lec­tion Bruxelles se conte, Etter­beek Bruxelles, 2023, 34 p. — 12,00 €.