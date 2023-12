Initia­tion

Le livre de tous les livres est la dixième par­tie de la grande œuvre construite par Roberto Calasso et com­men­cée par La ruine. Dans cette nou­velle étape, l’auteur par­court la Bible en entier selon une pers­pec­tive qui a com­mencé avant Adam et s’achèvera bien après nous.

Mais Calasso envi­sage Le Livre comme un monde en lui-même où un homme (Saül)p eut deve­nir le pre­mier roi d’un peuple car son père l’a envoyé cher­cher quelques ânesses égarées.

D’où un voyage pour répondre à l’invitation du roi de Jéru­sa­lem et lui poser des ques­tions essen­tielles. Mais il y a, à coté de Saül, Abra­ham qui entend l’injonction divine lui deman­dant de quit­ter son pays, las mai­son de on père pour le pays qu’il va lui indi­quer et qui double en quelque sorte le voyage pre­mier.

Et c’est là de facto ce qui anime tout Le Livre Pre­mier que Calasso reprend, sinon à son compte, du moins à sa charge dans sa suite de déta­che­ments et de pro­messes qui ont innervé l’Histoire et la tra­versent encore.

jean-paul gavard-perret

Roberto Calasso, Le livre de tous les livres, tra­duit de l’italien par Jean-Paul Man­ga­naro, Gal­li­mard, collec­tion Du monde entier, novembre 2023, 544 p. — 32,00 €.