Les personnages de la pensée (Valère Novarina)

Sacra­li­ser la parole et/ou démy­thi­fier le langage

Une pierre, une moby­lette, quelques formes géo­mé­triques donnent occa­sion d’entonner une paro­die de la Genèse. Des pro­fé­ra­tions donnent lieu à des for­mu­la­tions baroques dont la fonc­tion semble être pha­tique et apo­phan­tique. On assiste à de nom­breuses énu­mé­ra­tions ; cha­cune ouvre sur des injonc­tions pré­sen­tées comme inopi­nées, pon­dé­rées, amu­santes, saillantes ou pesantes.

Lorsqu’ils appa­raissent, les per­son­nages peuvent jouir d’une iden­tité fan­tai­siste et plai­sante : ainsi “le dés­équi­li­briste”, “l’illogicien”, “le vivant mal­gré lui”, “l’acteur fuyant autrui” ; tou­te­fois, leurs inter­ven­tions res­tent imper­son­nelles et ne conduisent pas à leur attri­buer un carac­tère. Dès qu’une scène déve­loppe une trame nar­ra­tive, elle est sou­mise à une rup­ture, ce qui donne le sen­ti­ment de n’avoir affaire qu’à des ébauches, des frag­ments, des ten­ta­tives sans réso­lu­tions. Si quelques annonces ont une tona­lité pro­phé­tique, ce sont sur­tout poten­tia­li­tés, pré­sup­po­sés, conno­ta­tions et déto­na­tions lan­ga­gières qui mani­festent la verve inépui­sable de l’auteur.

Si le pro­pos appa­raît déli­bé­ré­ment redon­dant, voire incan­ta­toire, ou même un peu ver­beux, il est consti­tué de dévo­tions énon­cia­tives, de célé­bra­tions lexi­cales et syn­taxiques qui éla­borent un céré­mo­nial expres­sif, voué à la sacra­li­sa­tion du verbe ou, inver­se­ment, à une démy­thi­fi­ca­tion du lan­gage. Ce pro­to­cole est ponc­tué d’ironie, on ne sait contre qui diri­gée, d’un rire qui serait comme la res­pi­ra­tion des échanges.

C’est une odys­sée expres­sive qui se déploie en l’absence de toute car­to­gra­phie. Par les cir­con­vo­lu­tions du verbe, il s’agit de pro­duire une déna­tu­ra­tion du sens. Nova­rina entend réa­li­ser sur scène une unité orga­nique propre à des­ti­tuer toutes les ins­tances fon­da­trices de leurs pré­ten­tions ; l’intention méta­phy­sique se résout le plus sou­vent en apoph­tegmes pataphysiques. On inter­roge le lan­gage dans son déploie­ment, récu­sant tout dis­cours au pro­fit de la parole. Certes, ren­ver­ser les énon­cés au moyen de l’expression inter­roge sur la valeur du ren­ver­se­ment. Mais cette sub­ver­sion ne se tra­duit jamais en inver­sion ; elle n’est qu’exploration et digres­sion à voca­tion ludique et festive.

chris­tophe giolito

Les per­son­nages de la pensée