Les voix de Sandrine Davin — entretien avec l’auteure (Verrous)

Sandrine Davin fait de ses poèmes des miroirs mais ils ne sont en rien d’autocentrés. Nul égo­tisme chez cette Gre­no­bloise (dif­fé­rente à ce titre d’un ancien du “pays” : Sten­dhal) mais l’attention aux autres en diverses sor­cel­le­ries dis­crètes qui sont sou­vent là pour rac­com­mo­der la terre et l’âme des humains. Et si “La réa­lité n’est que la dou­leur et la repré­sen­ta­tion est née de là” », comme l’écrivait Nietzsche, la poé­tesse tente de la conju­rer.

Et même si l’être reste encore en sus­pens et en équi­libre instable, San­drine Davin veut le sor­tir de ce cercle par une poé­sie non fée­rique mais juste et vraie en ses vibra­tions viscérales.

San­drine Davin & James Lil­ley, Ver­rous, Z4 édi­tions, octobre 2023, 62 p.- 12,00 €.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

L’odeur du café

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils sont deve­nus réalité

A quoi avez-vous renoncé ?

Aucun renon­ce­ment, que des pro­gres­sions jour après jour

D’où venez-vous ?

Je réside à Gre­noble dans l’Isère

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

L’amour des gens

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Le cara­mel beurre salé (mon petit péché mignon !)

Com­ment définiriez-vous votre approche de la poé­sie ?

Je n’ai pas de réelle approche avec la poé­sie, je dirais juste que je l’ai en moi. Je vis poésie …

Quel poids repré­sente le passé dans votre œuvre ?

Le passé a sa place dans cha­cun de mes 17 ouvrages

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Faire de la balan­çoire pen­dant les vacances chez mes grands-parents

Et votre pre­mière lec­ture ?

“Le dor­meur du Val”

Quelles musiques écoutez-vous ?

J’écoute un peu de tout

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“Le crime de l’Orient Express” d’Agatha Christie

Quel film vous fait pleu­rer ?

“La vie est un long fleuve tran­quille”, ce film me fait pleu­rer … de rire !

Quand vous vous regar­dez dans un miroir, qui voyez-vous ?

Une femme épanouie

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A moi-même

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Les grandes éten­dues du Canada

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Je me sens le plus proche des chan­teurs à textes comme « Pomme », « Nuit inco­lore » et dans les plus anciens : Azna­vour, Brel …

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un livre de poésie

Que défendez-vous ?

Toutes les formes de maltraitance

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Oulala … L’amour se donne et se reçoit, enfin c’est ce que je pense !

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Euh, de quelle ques­tion il s’agit ?

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Peut-être seriez-vous d’accord de nous ren­con­trer pour par­ler poésie ?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour leitteraire.com,le 30 novembre 2023.