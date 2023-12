Jean-Pierre Otte, Mes anticorps

Contre les mala­dies chroniques

“Il n’est pas de pen­sée affli­geante dont une marche plus ou moins longue ne puisse nous débar­ras­ser. (…) les pas nous dépouillent des pen­sées para­sites.” ,écrit Otte qui, dans son livre, pro­pose et pré­pare un appren­tis­sage de la séré­nité. Certes, tout humain à par­tir de sa nais­sance n’a qu’un souci : “s’occuper à apprendre à mou­rir”. Là notre seul acti­visme digne de ce nom.

De fait, Otte dans cette spé­cu­la­tion charge un peu la barque mais c’est pour nous rendre plus pré­sent à notre quo­ti­dien. Car l’esprit a la vie dif­fi­cile et l’existence reste dans le même état. Il faut donc culti­ver des anti­corps inven­tifs et robustes afin de de reje­ter hors de nous ce qui veut disparaître.

Telle est donc la for­mule de ce livre qui tente de tem­pé­rer jusqu’à notre intel­li­gence car elle ne fait pas tout, sur­tout lorsqu’elle se veut doc­trine et seule appé­tence. Sachons trou­ver notre science ailleurs car il existe dans notre pré­ten­due pen­sée bien des biais cog­ni­tifs et autres papillons virus.

Il ne faut donc pas le renier et être capable de voir ce qui, au fil de l’histoire humaine, s’est arrangé. Il n’empêche que la per­fec­tion n’est pas de ce monde et qu’il faut pour l’atteindre– comme l’écrit l’auteur - “être autre chose qu’un ama­teur éclairé”.

Qu’à cela ne tienne, le dur désir de durer fait que nous devons tenir pour ten­ter de rendre le monde habi­table même si ce n’est pas gagné. Au besoin,sachons pac­ti­ser avec ce qui nous dépasse : à savoir le mys­tère dont tout le monde est fait. Tel doit être notre vou­loir vivre le moins mal pos­sible. Cela reste un défi. Il est tou­jours d’une autre âge mais du nôtre aussi.

jean-paul gavard-perret

Jean-Pierre Otte, es anti­corps”, édi­tions Le Temps qu’il fait, avant-propos de Manuel Schmitz, octobre 2023, 168 p. — 20,00 €.