Jérôme Thélôt, Parcelle 475/593

Demain hier

Parcelle 475/593 est dédié à un lieu d’enfance que le pho­to­graphe conti­nue d’habiter. Le titre du livre porte le nom de la par­celle d’un jar­din que Sté­phane Spach explore depuis l’enfance. S’y entre­mêlent une fami­lia­rité et une étran­geté ou si l’on pré­fère un ici et un ailleurs. Les pho­to­gra­phies du livre, accom­pa­gnées d’un texte de Jérôme Thé­lot, ouvrent à une fas­ci­na­tion par­ti­cu­lière : celle qui se res­sent dans les lieux que nous habi­tons et qui nous hantent.

S’y éprouve la per­sis­tance de cette étran­geté fon­da­men­tale née d’une proxi­mité pre­mière où depuis tou­jours Spach traque “l’inconnu des lumières chan­geantes et des exis­tences non-humaines.” A côté des pho­to­gra­phies, des notes et frag­ments de sou­ve­nirs sou­lignent des émo­tions fugi­tives mais per­sis­tantes.

C’est par et pour elles que l’artiste conti­nue à pho­to­gra­phier ce lieu de son exis­tence avec ses coins et des recoins et “avec tous les prin­temps, des fleurs imper­tur­bables qui poussent. Des fleurs dont on cherche le nom dans les ency­clo­pé­dies et puis que l’on oublie.”, écrit-il.

Existe là une quête de l’innommable trou­blant que le pho­to­graphe traque dans les iri­sa­tions des pre­miers plans comme des fonds. En un tel lieu — et pour cause -, le passé n’est pas vrai­ment passé,. Il per­siste et espère même une sorte de répé­ti­tion pour que l’enfance et ses épi­pha­nies recom­mencent.

Comme l’écrit Jérôme Thé­lôt, s’inscrit en de telles images “l’arrivée des choses avant leur com­pré­hen­sion, l’éploiement des épi­pha­nies avant leur arres­ta­tion comme objets”. C’est ce qui donne à cet ouvrage un carac­tère si original.

jean-paul gavard-perret

Sté­phane Spach, Par­celle 475/593, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, novembre 2023, 88 p. — 25,00 €.