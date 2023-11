Katy Watson, Les Trois Dahlia — t.01 : Meurtres à Aldermere House

Ah ! Dans les vieilles demeures anglaises…

Rosa­lind King, son­geuse, regarde depuis une fenêtre du manoir Alder­mere House, les pré­pa­ra­tifs de la conven­tion célé­brant la vie et l’œuvre de Let­tice Daven­port. Cette roman­cière, sur­nom­mée, la Reine du poi­son, ani­mait Dah­lia Lively, son enquê­trice qui avait séduit un très large public. Rosa­lind a inter­prété le per­son­nage, il y a une qua­ran­taine d’années.

Elle se sou­vient de ses pre­mières visites, de son amour pour Hugh, le neveu de la roman­cière, de la rup­ture de ses fian­çailles. Celui-ci s’est enti­ché d’Isobel, la colo­ca­taire et amie de Rosa­lind. Mais cela n’a pas détruit leur amitié.

Cette conven­tion, réunis­sant les fans, com­mence sous les meilleurs aus­pices. Elle réunit trois actrices inter­pré­tant la fabu­leuses Dah­lia. Rosa­lind a été la pre­mière. Quelques vingt ans plus tard, c’est Caro Hoo­per qui a pris le rôle, rôle que va por­ter la toute der­nière, Posy Star­ling, dans un nou­veau film.

La jalou­sie, des vols vont plom­ber l’atmosphère. Et l’ambiance va dégé­né­rer quand un meurtre ins­piré d’un roman de Let­tice Daven­port…

Les trois actrices, les trois Dah­lia, vont devoir mettre de côté leur riva­lité, et ce n’est pas gagné.

Une intrigue qui se déroule pen­dant l’Entre-deux-guerres, dans un vieux manoir de l’Angleterre, consti­tue des élé­ments sûrs pour un cosy mys­tery qui rap­pelle les meilleurs romans des Reines du crime. L’attitude des pro­ta­go­nistes, un cadre qui recèle de nom­breux secrets dont s’est ser­vie la roman­cière pour conce­voir ses récits concourent à créer cette atmo­sphère.

Réunir trois géné­ra­tions de femmes, trois actrices qui, à des périodes dif­fé­rentes, dans des cadres dis­tincts, inter­prètent la même héroïne est une idée ingé­nieuse. Trois visions, trois façons d’aborder les évé­ne­ments per­mettent une foul­ti­tude de réflexions, d’actions dont l’actuelle auteure ne se prive pas.

Elles sont entou­rées d’une gale­rie de per­son­nages bien four­nie qui offrent une mise en place riche en péri­pé­ties, des intrigues secon­daires qui étoffent l’histoire. Ce pre­mier tome, qui com­porte une par­tie impor­tante à la mise en place des prin­ci­paux pro­ta­go­nistes, du décor, se découvre avec inté­rêt pour la qua­lité des acteurs, leurs atouts mais aussi leurs défauts et les tâton­ne­ments de ces enquê­trices bien inexpérimentées.

serge per­raud

Katy Wat­son, Les Trois Dah­lia — t.01 : Meurtres à Alder­mere House (The Three Dah­lias), tra­duit de l’anglais par Fabrice Cor­bin, Le cherche midi, coll. “Poli­cier”, sep­tembre 2023, 54 p. — 15,90 €.