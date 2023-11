Marilyn Minter, Elder Sex

Pour le plaisir

Ce livre est excep­tion­nel car il ouvre un pan méconnu de la sexua­lité. Sou­vent existe un écart entre l’image de l’amour et celle de l’âge. Ces pho­tos veulent oppo­ser leur den­sité au glis­se­ment du temps. La réponse à la dureté de la vie se trouve ici dans l’érotisme à tra­vers des images tou­jours enchan­te­resses et qui sou­lèvent des possibles.

Publié à l’origine en une série d’articles dans le “New York Times” sur le sexe des per­sonnes âgées, ce livre de Mari­lyn Min­ter explore le ter­ri­toire presque caché du sexe après 70 ans. S’y découvre la beauté des corps vieillis et ridés dans des étreintes sen­suelles dans des pages somp­tueuses. Et la pho­to­graphe détruit les sté­réo­types et les visions conven­tion­nelles du sexe.

Le livre offre en consé­quence une vision ori­gi­nale de la beauté, la sexua­lité et du vieillis­se­ment. Les corps sont dési­rables et auda­cieux dans leur proxi­mité dans cette vision non conven­tion­nelle eu égard aux canons esthé­tiques.

Tout ici est joyeux, sti­mu­lant et prouve qu’il n’existe pas de fron­tière d’âge au plaisir.

jean-paul gavard-perret

Mari­lyn Min­ter, Elder Sex, JBE Books, Paris, 2023, 88 p. — 50,00 €.