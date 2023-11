Emile Zola et la photographie – Une page d’amour

Les amours de Zola

Ce volume est excep­tion­nel car il reprend la par­tie mécon­nue de l’oeuvre de l’auteur: celle où le lit­té­ra­teur est devenu pho­to­graphe vers la fin de sa vie pour créer une sorte d’album per­son­nel de ses amours licites et illi­cites : Jeanne et leurs enfants Denise et Jacques, Alexan­drine l’épouse.

Souvent existe un écart entre l’image de Zola écri­vain et le pho­to­graphe. Ses cli­chés veulent oppo­ser leur den­sité au glis­se­ment du temps dans des suites de prises et de marches silen­cieuses en un parc cerné d’une ombre profonde.

La réponse à la dureté de la vie ne se trouve plus ici dans une mora­line de l’écriture mais dans ces tableaux de marche et leurs tra­ver­sées. L’objectif n’est pas de pro­duire des images tou­jours enchan­te­resses mais — et par ce qu’elles “disent” - de sou­le­ver des possibles.

jean-paul gavard-perret

Émile Zola et la pho­to­gra­phie – Une page d’amour, Edi­tions Her­mann, Paris, octobre 2023, 264 p. — 35,00 €.