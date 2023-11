Ruy Blas (Victor Hugo / Olivier Mellor)

La vertu : du pathos à la bouffonnerie

Vio­lon­celle, contre­basse, saxo­phone, accor­déon ouvrent le spec­tacle de leurs sons lan­ci­nants, légè­re­ment plain­tifs. Puis, le rythme de la musique s’anime, tan­dis qu’on dis­pose des acces­soires sur le pla­teau. D’un coup, le rideau tombe sur Don Sal­luste qui vitu­père au réveil contre le ban­nis­se­ment auquel il vient d’être condamné ; lui, pour orches­trer sa ven­geance, déguise son valet et le charge d’une mis­sion auprès de la reine.

Elle, dés­œu­vrée, oppres­sée par la sou­mis­sion à un strict pro­to­cole, lui avoue son amour. Ruy Blas met en scène le thème cher à Hugo de la per­méa­bi­lité (et poten­tiel­le­ment de l’inanité) des classes sociales, qui peut être mon­trée lorsque les per­son­nages sont trans­cen­dés par l’amour et par la vertu.

C’est un spec­tacle musi­cal, qui pré­sente un pro­pos dyna­mique, nourri et enjoué ; le ton est léger, cer­tains per­son­nages (Don Guri­tan, Don César de Basan, voire Don Sal­luste) sont voués à la cari­ca­ture et au ridi­cule, si bien que leurs mimiques comiques tournent trop sou­vent l’argument en bouf­fon­ne­rie. Le texte subit des cou­pures et l’intention dra­ma­tique en est occul­tée.

Oli­vier Mel­lor traite la pièce roman­tique comme un vau­de­ville dou­blé d’une intrigue poli­cière. De la sorte, le pathé­tique des der­nières scènes perd son sens. Les choix de mise en scène sédui­ront les ama­teurs de diver­tis­se­ments agréables, au risque de nour­rir la désap­pro­ba­tion, si ce n’est le cour­roux des ama­teurs d’authenticité littéraire.