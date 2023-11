Francesca Magnani, Padua Postcards (exposition)

Padoue ville ouverte

Fran­cesca Magnani est une pho­to­graphe, auteure, ensei­gnante et tra­duc­trice ita­lienne basée à Brook­lyn. Née et éle­vée à Padoue, elle évoque en mots et en images les his­toires qui la touchent.

Elles créent de la sorte un por­trait dif­fracté de la créa­trice.

Ses images sont sou­vent satu­rées de cou­leurs là où des per­son­nages sai­sis sur le vif rem­plissent le cadre. Ils deviennent sou­vent le spec­tacle de telles scènes dont l’étendue semble débor­der l’image.

Les per­son­nages, même lorsqu’ils semblent se dis­soudre dans la puis­sance d’un lieu, ouvrent sur une for­mi­dable vita­lité. Celle-ci fait échap­per chaque prise à une simple vision docu­men­taire. Et l’existence est encore plus pré­gnante dans ce retour aux sources et à sa ville natale.

Padoue pal­pite à tra­vers de mul­tiples ren­contres (tou­ristes, migrants, etc.). La beauté est là comme pour don­ner de l’ordre à la confu­sion d’un uni­vers que Magnani ne cesse de sou­li­gner avec humour et poésie.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesca Magnani, Padua Post­cards, The Ita­lian Cultu­ral Ins­ti­tute in New York, du 14 novembre 2023 au 31 jan­vier 2024.