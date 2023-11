Marcel Spada, Les écrivains et leurs muses

Dessous (chics) des cartes du tendre

“Sur une ado­les­cente qu’il ne fai­sait qu’entrevoir, La Bruyère envi­sa­geait d’écrire un texte plus long que de cou­tume et qui aurait la dimen­sion d’une nou­velle sinon d’un court roman. Il ne s’avouait pas que la magie de l’écriture pou­vait don­ner à des sen­ti­ments per­son­nels une force, une orien­ta­tion dont il ne serait plus le maître” , écrit Spada. Mais l’auteur des Carac­tères n’était pas le seul.

Poète, essayiste, cri­tique lit­té­raire, Mar­cel Spada esquisse ici la sil­houette des muses, des ins­pi­ra­trices de la lit­té­ra­ture et de la mytho­lo­gie à tra­vers les œuvres entre autres d’Apollinaire, La Bruyère, Molière, Nabo­kov… Celui qui fut appré­cié par Fran­cis Ponge et Julien Gracq déroule une poé­sie suave et péné­trante.

Un « temps » para­doxal émane de ses textes — qui épousent ceux d’auteurs en des sur­faces de répa­ra­tions et de dépla­ce­ment où les normes comme les habi­tudes d’envisager l’amour sont revi­si­tées. De telles évo­ca­tions brouillent les grilles de lec­ture, créent des tor­sions pro­gram­ma­tiques, obligent à plon­ger en eaux troubles.

L’auteur dégage le réel de l’histoire lit­té­raire de son étau phy­sique sans tou­te­fois le por­ter vers le vice de l’idéalité — bien au contraire. La langue se fait aussi sourde que légère. Elle méta­mor­phose ce qui fut et ce, en une poé­tique qui avance pour sépa­rer l’être du réel au pro­fit d’extases nues.

jean-paul gavard-perret

Mar­cel Spada, Les écri­vains et leurs muses, des­sins de Janine Maschès, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2021, 88 p. - 15,00 €.