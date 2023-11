Etel Adnan, Je suis un volcan criblé de météores. Poésies 1947–1997

Les émul­sions de réel d’Etel Adnan

La liba­naise Etel Adnan (1925 –2021) recon­nut tar­di­ve­ment une noto­riété inter­na­tio­nale de peintre, entre autres grâce à la gale­rie Tem­plon. Mais dès sa jeu­nesse et pen­dant toute sa vie, l’artiste fut une poé­tesse nour­rie aux nom­breuses cultures, langues et tra­di­tions dont elle est issue : fille d’un Turc et d’une Grecque, éle­vée à Bey­routh et édu­quée en fran­çais, elle s’installe long­temps aux États-Unis puis en France où elle mourut.

Cette antho­lo­gie couvre une période de cin­quante ans, de 1947 à 1997, et per­met au lec­teur de décou­vrir ce vaste conti­nent poé­tique. A côté des drames de l’histoire jaillit la vision cos­mique et la spi­ri­tua­lité d’un esprit tou­jours libre et nomade.

Le ciel pour elle se doit d’être bleu, même sous le poids des murailles. Et l’on voit res­sur­gir à la réa­lité une double mémoire là où le des­tin des four­mis n’est pas de par­ler à Salo­mon mais avec les astres. La poé­tesse a tou­jours écrit afin que la vie gagne et que la mort prenne du retard. Le tout pour que sa propre tête ne soit jamais empri­son­née, même dans le caveau des mots.

Surgit une volonté poé­tique d’enrichir et de dépas­ser l’histoire et le temps afin de mieux per­mettre de res­sen­tir l’éclatement des pos­sibles. D’où la ten­sion entre une prise en compte du fini de la condi­tion humaine et d’un infini sin­gu­lier inhé­rent à chaque culture.

jean– paul gavard-perret

Etel Adnan, Je suis un vol­can cri­blé de météores. Poé­sies 1947–1997, trad. par Marie Borel, Patrice Coten­sin, Jean Fré­mon et Yves Michaud, Édi­tion d’Yves Michaud, col­lec­tion Poésie/Gallimard (n° 582), Gal­li­mard, 2023, 368 p.