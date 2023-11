Massimo Faccioli Pintozzi, Mains salées

Marins au travail

Massimo Fac­cioli Pin­tozzi est né à Lecce et vit à Rome et dans la région de Salento l’été. Il a com­mencé la pho­to­gra­phie au milieu des années 60 avant de la quit­ter puis de la reprendre il y a trois ans en effec­tuant un saut tech­no­lo­gique vers la pho­to­gra­phie digi­tale, la post-production et l’impression.

Dans cette série se découvrent visages, bras et mains des “gens de mer”, à savoir des pêcheurs au sein de leurs actes quo­ti­diens. Le pho­to­graphe se contente de témoi­gner mais non sans poé­sie là où la pré­sence phy­sique du monde est en per­ma­nence en un tel contexte.

Appa­rem­ment, l’imaginaire est moins impor­tant que la réa­lité mais, de fait, le pho­to­graphe dégage ce qui s’y cache. L’intime du tra­vail est sug­géré dans une ten­sion poé­tique que chaque photo sai­sit avec rete­nue. Se crée un dévoi­le­ment au rythme des jours qui devient une grâce par celle des mains des marins-pêcheurs : elles “parlent” dans le silence comme dans les cris d’un port.

jean-paul gavard-perret

Mas­simo Fac­cioli Pin­tozzi, Mains salées, L’Oeil de la Pho­to­gra­phie, novembre 2023.