Jean-Charles Kraehn & Chrys Millien, Gil St-André — t.15 : “L’assassin innocent”

Gil St-André appa­raît pour la pre­mière fois en jan­vier 1996, crée par Jean-Charles Kraehn, alors au scé­na­rio et au des­sin. La série va suivre un par­cours quelque peu chao­tique avec des inter­rup­tions, des chan­ge­ments d’auteurs pour fina­le­ment être reprise par son créa­teur en décembre 2017 pour le tome 12.

Rayan, la cin­quan­taine, pra­tique assi­dû­ment la mus­cu­la­tion, ce qui lui auto­rise de nom­breuses conquêtes fémi­nines. Or, un gros nuage vient trou­bler son exis­tence.

Syl­ves­ter Mal­lone arrive en retard à une réunion pré­si­dée par Gil St André. Il porte des pan­se­ments sur le visage parce qu’il a été agressé par des voyous qui lui ont pris son por­te­feuille. Mais, un de ses col­lègues parle, en se moquant, d’une dérouillée par sa meuf. Gil recadre l’indélicat mais reste trou­blé. Pro­fi­tant de la pause-café, il constate que Mal­lone a bien son portefeuille.

De façon ano­dine, Gil passe devant la mai­son de son employé et engage la conver­sa­tion. L’épouse sort et l’invite à boire le café qu’elle com­mande à son mari. Marie-Jeanne est une maî­tresse femme. Alors qu’il s’en va, Gil est témoin, grâce au rétro­vi­seur, d’une scène qui semble vio­lente entre Marie-Jeanne et un jog­geur, le voi­sin du couple.

Mal­lone, au tra­vail, reçoit un appel télé­pho­nique et part immé­dia­te­ment. Quelques jours plus tard, la police vient l’arrêter ; il est soup­çonné du meurtre de son épouse. Gil n’est pas convaincu, son col­la­bo­ra­teur n’a rien d’un tueur. Il décide de faire la lumière sur cette affaire…

Dans ce nou­veau tome, le scé­na­riste pro­pose une belle intrigue de type poli­cier menée par le héros et sa com­pagne, Djida, ins­pec­trice de police. Celui-ci devenu chef d’entreprise, dirige une équipe d’ingénieurs qui tra­vaille sur un pro­jet dont le lec­teur ne saura rien, Gil ne vou­lant pas se faire voler son idée.

Autour d’un per­son­nage falot, sous le joug d’une femme de carac­tère qui n’hésite pas à le frap­per, le scé­na­riste conçoit un récit où se mêle nombre de don­nées, de pro­ta­go­nistes d’horizons divers. Il pro­pose une his­toire ryth­mée, qui accroche l’attention. L’humour est très pré­sent et il place quelques élé­ments qui réac­tivent de beaux sou­ve­nirs lit­té­raires quand il cite Berthe Béru­rier et Fol­coche. La pre­mière est une pro­ta­go­niste sin­gu­lière dans la saga San Anto­nio de Fré­dé­ric Dard, la seconde est une mère tyran­nique mise en scène par Hervé Bazin dans Vipère au poing.

Le gra­phisme est assuré par Chrys Mil­lien avec un des­sin réa­liste, aux traits gra­cieux, et aux cou­leurs d’une belle tona­lité. Si la mise en page est de fac­ture clas­sique, elle donne une lec­ture agréable et facile. Les décors rela­tifs au fort de Buoux dans le Lubé­ron, au désert des Bar­de­nas Reales entre la Navarre et l’Aragon donnent envie d’aller visi­ter ces lieux.

Un nou­vel opus qui enri­chit de belle manière une fresque poli­cière dont on ne peut sou­hai­ter que la pour­suite tant les intrigues et le gra­phisme sont séduisants.

serge per­raud

Jean-Charles Kraehn (scé­na­rio) & Chrys Mil­lien (des­sin et cou­leurs), Gil St-André — t.15 : L’assassin inno­cent, Glé­nat, coll. “Bulle Noire”, août 2023, 56 p. — 12,50 €.