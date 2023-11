Et vous vous savez ce qu’il en est de la littérature ?

L’époque aime, dit-on, les débal­lages denses, les expé­riences fron­tales, l’authenticité sans orne­ments et les confes­sions, le tout sans que la rhé­to­rique ait quelque chose à y voir.

Cela est censé rendre la lit­té­ra­ture inté­res­sante par absence vou­lue de non style. Reste pout tout via­tique un dis­pa­rate. Mais il n’a rien à voir avec les fatra­sies de Rabe­lais, Joyce, Gadda, Beckett.

Ecrire comme on parle oblige à un sacré tra­vail. Il est bien plus impor­tant que celui des scri­bouillards d’opérette qui peignent leur mam­mouth avec une baratte. C’est pour­quoi leur effet de vérité et de réel reste le vide d’une par­lure approxi­ma­tive.

Le goût des grandes irré­gu­la­ri­tés du lan­gage ne passe pas par de tels fri­can­deaux mais par la pres­sion exer­cée sur la parole. Celle qui impose une dif­fé­rence inas­si­mi­lable à l’ordre com­mun pout lequel il n’y a même pas de littérature.

jean-paul gavard-perret