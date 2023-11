Lina Pallotta, Porpora

Le mou­ve­ment trans italien

Porpora Mar­cas­ciano, figure de proue du mili­tan­tisme trans en Ita­lie, écri­vaine et socio­logue s’est impli­quée dès les années 1970 dans la lutte pour la recon­nais­sance des droits des per­sonnes trans. Elle s’est long­temps lais­sée pho­to­gra­phiée dans son quo­ti­dien par son amie Lina Pal­lotta.

La créa­trice publie enfin ce por­trait intime et poé­tique dans Por­pora qui devient la fac­ture visuelle du privé en tant que poli­tique . Elle fut entre autres très active au sein du MIT Movi­mento Iden­tità Trans qui res­tera long­temps en Ita­lie le seul groupe à repré­sen­ter cette lutte.

Lina Pal­lotta et Por­pora Mar­cas­ciano sont amies depuis leurs études à l’université de Naples des années plus tôt. Entre des vues urbaines et des pay­sages de cam­pagne ita­lienne, les images prises sur le vif montrent cette femme libre dans son envi­ron­ne­ment quo­ti­dien pen­dant les années 1990.

Progres­si­ve­ment, la pho­to­graphe a com­pris l’importance de ses cli­chés qui offrent une autre vision de la com­mu­nauté trans, pho­to­gra­phiée à l’époque de manière sou­vent tri­viale et de mau­vais goût. Ce livre est devenu pour elle le moyen idéale d’inscrire une telle femme dans l’histoire de son pays.

L’ouvrage est com­plété par une sélec­tion de plus de 150 docu­ments d’archives issus d’associations LGBTQI+ ita­liennes qui per­mettent de contex­tua­li­ser cette lutte activiste.

jean-paul gavard-perret

Lina Pal­lotta, Por­pora, Les Presses du Réel, 2023, 276 p. — 32,00 €.