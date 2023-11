Andrea Modica, Catholic Girl

A l’ombre des jeunes filles en fleurs

Pour Andrea Modica, ce livre est né au moment où chaque jeune étu­diant en pho­to­gra­phie trouve le besoin de faire que son tra­vail l’emporte sur le simple désir de réus­sir à l’école.

Cela est arrivé à la pho­to­graphe en 1984 lorsque ce désir pour elle se com­pare, dit-elle, “à un pre­mier bai­ser”. Et d’ajouter : “ce moment pri­vi­lé­gié il ne faut pas le gaspiller.”

La pho­to­graphe raconte qu’après une tem­pête de neige anor­male à New York et en une chaude jour­née de prin­temps, amou­reuse, elle a pris le métro et son appa­reil photo pour rendre visite à son pro­fes­seur de lycée — l’artiste Len Bel­lin­ger. Elle en a pro­fité pour pho­to­gra­phier son lycée catho­lique pour filles, en grande par­tie italo-américain. Et frap­pée par cet élan étrange et com­plexe, elle y est reve­nue plu­sieurs fois faire des pho­tos.

Elle avait vécu là sa vie d’adolescente faite d’une pro­fonde joie mais aussi d’un cha­grin aussi fort. “Ce jour de prin­temps, j’ai sauté de la falaise. J’étais amou­reuse.” dit-elle. Et cet ouvrage réunit des pho­tos réa­li­sées à Brook­lyn et dans deux écoles catho­liques de filles de New Haven.

Influen­cés par des pho­to­graphes tels que August San­der et Diane Arbus, ses propres pro­jets sont déjà tous dans ce livre. Elle a débuté là un tra­vail obses­sion­nel “que je ne sou­haite peut-être à per­sonne qui m’est cher”, précise-t-elle néan­moins. Mais l’œuvre allait pou­voir se déve­lop­per dans ce repor­tage d’image mais en rap­pe­lant aussi la mode et le gla­mour.

L’investigation prend donc plu­sieurs sens et sou­ligne avec pudeur des crises intimes avec une puis­sance pénétrante.

jean-paul gavard-perret

Andrea Modica, Catho­lic Girl, L’Artière, Bologne, 2023.