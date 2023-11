Xavier Dorison & Ralph Meyer, Undertaker — t.07 : “Mister Prairie”

De nou­velles épreuves pour le héros

Jonas Crow était tireur d’élite pen­dant la guerre de Séces­sion. Il est depuis, recher­ché pour une série de meurtres qu’il aurait per­pé­tuée sous le nom de Lance Strik­land. Pour l’heure, il est croque-mort iti­né­rant, par­cou­rant l’Ouest des USA dans son cor­billard en com­pa­gnie de Jed, un vau­tour apprivoisé.

Jonas reçoit une offre de tra­vail signé R Prai­rie. Amou­reux de Rose, il n’hésite pas, troque ses armes contre une alliance en or, et file à Eaden City, au Texas.

Le père Wil­son, un prêtre, est tué par une femme qui lui reproche de se faire com­plice de l’assassinat d’un bébé.

Arrivé dans la cité, Jonas se pré­ci­pite sur les traces de Rose. Il la retrouve en com­pa­gnie de son mari, Ran­dolph Prai­rie, un méde­cin. C’est lui qui a envoyé le télé­gramme. Fou de rage, Jonas fuit si vite que son cor­billard se ren­verse et qu’il est blessé. C’est Rose qui le retrouve et l’emmène se faire soi­gner chez son époux. Celui-ci a besoin de lui pour deux enterrements.

Made­leine Esther Oz, qui se fait appe­ler Sis­ter Oz, est membre de la Ligue pour la sup­pres­sion du vice au Texas. Elle mobi­lise la popu­la­tion contre ce qu’elle appelle un crime, l’avortement. Par un tour de passe-passe, hélas légal, elle a accès à tous les cour­riers ce qui lui per­met d’espionner la popu­la­tion.

Jonas, forcé de res­ter pour accom­plir sa tâche, va se trou­ver déchiré entre Rose, son inac­ces­sible amour et Oz, qui veut l’empêcher de faire son métier. Les choses vont s’envenimer for­te­ment au point de …

Avec son héros, Xavier Dori­son traite de pro­blèmes de société qui sont d’une brû­lante actua­lité aujourd’hui même s’il les trans­pose dans le Texas des années 1860. Il met en scène trois femmes, trois situa­tions, trois com­por­te­ments, trois pos­tures. C’est une jeune mère qui veut se sépa­rer de son futur bébé pour ten­ter d’échapper à une emprise, mais qui sou­haite que son fœtus soit bap­tisé et enterré chré­tien­ne­ment. Son sou­hait est com­battu par une reli­gieuse fana­tique pour qui cette action est un crime, qui manie un révol­ver qu’elle appelle Jésus. Entre les deux, défen­dant sa posi­tion et celle de son époux, Rose va essayer de pro­té­ger le choix d’une femme à dis­po­ser de son corps et devoir lut­ter féro­ce­ment pour cela.

C’est ainsi que l’auteur aborde l’avortement, le fana­tisme reli­gieux, l’homosexualité, la liberté de pen­ser, de vivre selon des cri­tères qui ne sont pas ceux rete­nus, choi­sis, impo­sés, par et à la majo­rité de la popu­la­tion. Il intègre, éga­le­ment, un esprit revan­chard face à une défaite, celle des États sudistes, une déroute mal vécue par une par­tie de la popu­la­tion. Ici, le scé­na­riste mêle une pseudo-religion à un mal-être, atmo­sphère que l’on retrouve bien répan­due de nos jours.

Jonas reste très fer­tile en cita­tions bibliques de son cru. Un régal !

Les talents conju­gués de Ralph Meyer, pour le des­sin et ses cou­leurs au pin­ceau sec, et de Caro­line Dela­bie pour ses teintes, abou­tissent à des planches d’une pro­fon­deur inha­bi­tuelle. Les cou­leurs de l’automne sont super­be­ment res­ti­tuées avec des teintes flam­boyantes et une lumière déli­cate.

Un nou­vel opus, pre­mier volet d’un dip­tyque, d’une belle puis­sance nar­ra­tive conforte cette série excep­tion­nelle à tous points de vue.

serge per­raud

Xavier Dori­son (scé­na­rio), Ralph Meyer (des­sin) & Caro­line Dela­bie (cou­leurs), Under­ta­ker — t.07 : Mis­ter Prai­rie, Dar­gaud, novembre 2023, 64 p. — 16,95 €.