Dado, Portrait en fragments

Odys­sée de l’espèce

Ce livre offre un pano­rama de l’univers baroque de Dado (1933–2010). Ori­gi­naire du Mon­te­ne­gro, il fut décou­vert par Daniel Cor­dier et Jean Dubuf­fet dès son arri­vée en France en 1956. Orga­nisé autour de thé­ma­tiques essen­tielles du peintre, ce cor­pus a été conçu par sa fille (Ama­rante Szi­don) à par­tir d’enregistrements, pour la plu­part inédits, réa­li­sés en 1981 et 1988 par Chris­tian Derouet.

Sa pein­ture tor­tu­rée est faite pour révé­ler la vie et la mort selon un che­min d’abord incons­cient grâce à sa mère qui l’avait tou­jours poussé à des­si­ner et par son oncle qui — peintre d’arte povera — était venu à Paris “déblayer un peu le ter­rain pour mon arri­vée trente ou qua­rante ans plus tard.”

Fantasque, cet oncle fut son vrai père “parce que mon père, c’était le play-boy et l’histoire de figno­ler la voca­tion de ses enfants, il n’en avait rien à foutre”. C’est donc le pre­mier qui mit Dado dans un ate­lier avec l’odeur de la téré­ben­thine, de l’huile de lin, des chif­fons sales imbi­bés de pein­ture et il fut son pro­fes­seur des beaux-arts même si, avec son neveu, cela ne se passa pas for­cé­ment bien car il repro­chait à la pein­ture du jeune adulte un côté déca­dent.

En effet, Dado pei­gnait déjà des per­son­nages avec des gros yeux, des bouches ouvertes ; il fut taxé pour cette cause de “petit cin­glé de neveu”.

Dado reste un artiste majeur du XXème siècle. C’est une sorte de Char­din de ce siècle avec son côté muet et une pein­ture en absence d’anecdote. Ce qu’il retient dans son expres­sio­nisme reste le jeu des formes et des cou­leurs en un lyrisme par­ti­cu­lier dans l’art le plus libre qui soit.

Guidé par un souci de réin­ven­tion per­ma­nente, il a déve­loppé une œuvre han­tée par la ren­contre du vivant et de la mort, en marge des cou­rants artis­tiques en de mul­tiples sup­ports : papier, toile, sculp­ture, gra­vure, décors d’opéra, œuvres in situ, numé­rique. Le tout dans un mixage de la culture (et mythes) de son pays d’origine et celle de son pays d’adoption.

Les formes humaines, ani­males, inver­té­brées, se mêlent pour don­ner nais­sance à un monde hybride et inquié­tant. La matière est l’homme. Il pos­sède chez un tel peintre le pri­vi­lège de la ter­reur et reste le plus inquié­tant qui soit là où le peintre fit siennes des figures qui a priori n’appartenaient pas for­cé­ment à son monde : celle de Henri Michaux et de Buffon.

jean-paul gavard-perret

Dado, Por­trait en frag­ments, L’Atelier Contem­po­rain, 17 novembre 2023, 240 p - 25,00 €.