Barb Rosenstock, Dorothea’s Eyes : Dorothea Lange Photographs the truth

Doro­thea Lange et les filles

Combien de pho­to­gra­phies de femmes pho­to­graphes appa­raissent dans les manuels sco­laires ou dans les livres jeu­nesse en géné­ral, et com­bien d’enfants sont au cou­rant qu’il y a eu, dès très tôt, des femmes qui ont uti­lisé l’appareil photo à des fins pro­fes­sion­nelles ? Peu.

Or, les livres jeu­nesse consti­tuent pour nombre d’enfants l’un des pre­miers livres de lit­té­ra­ture qu’il leur est donné de lire. Barb Rosen­stock pose à leur sujet des ques­tions cen­trales : Com­ment regarde-t-on un tel livre ? Com­ment fonc­tionnent la lec­ture du récit en images ? Mais aussi com­bien de ces opus construisent des repré­sen­ta­tions sociales et des normes ?

Ce livre est une excep­tion car il s’agit d’un rare ouvrage des­tiné aux enfants où se découvre l’histoire de la pho­to­gra­phie à tra­vers les yeux d’une femme pho­to­graphe. Il est d’autant plus impor­tant parce que les femmes pho­to­graphes sont sou­vent les oubliées des livres sco­laires où la sur­re­pré­sen­ta­tion mas­cu­line est constante.

D’où l’intérêt majeur d’un livre qui répond à un besoin très pro­fond, pre­mier : celui de retrou­ver leur propre image et de recons­ti­tuer le monde envi­ron­nant pour s’y situer, et trou­ver enfin pour les petites filles des évé­ne­ments de leur propre vie.

jean-paul gavard-perret

Barb Rosen­stock, Dorothea’s Eyes : Doro­thea Lange Pho­to­graphs the truth, illus­tré par Gérard Du Bois, Cal­kins Creek Edi­tions, 40 p. — 13,53 $