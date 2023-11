Ayman Lahbadi, Un bouquet de sourires

Ayman Lah­badi : du commencement

De ce recueil, sous titré “Petit traité poé­tique”, il faut rete­nir avant tout la fraî­cheur juvé­nile. D’origine maro­caine et âgé de 21 ans, l’auteur écrit sa joie de vivre et sa féli­cité per­son­nelle. Elles tranchent dans le moment par l’acte de foi plus en la vie qu’aux reli­gion et ce, par­fois non sans humour au second degré : “Et le crois­sant de lune / me rap­pelle /Que même quand il fait noir / La vie elle, n’arrête pas de sourire”.

Les poèmes s’unissent en un souffle pro­fond de l’univers et de l’âme. Le corps y est néan­moins pré­sent de manière sub­tile. Le poète le met à nu. L’intime est sug­géré dans une ten­sion poé­tique que chaque vers porte avec audace et rete­nue. Tout se crée en un tra­vail autant de dévoi­le­ment que d’effacement. S’y cultive le mys­tère qui devient une grâce dans la com­pa­gnie d’une âme déjà bien fondée.

Rien de trop ni de trop peu dans ce recueil où déjà une voix s’affirme prête à vita­li­ser le monde d’une longue parole sans le moindre lyrisme super­fé­ta­toire si bien que tout est à sa juste place. Il faut donc saluer comme il se doit de si réus­sis pre­miers pas.

jean-paul gavard-perret

Ayman Lah­badi, Un bou­quet de sou­rires, Z4 édi­tions, Les Nans, octobre 2023, 66 p. — 12,00 €.