Beauté et radicalité

Poems ras­semble quatre poèmes inédits écrits dans les années 80 de l’auteure et actrice amé­ri­caine Zoë Lund (1962–1999). Sur­git une voix incan­des­cente qui révèle la puis­sance, la sin­cé­rité et la pré­ci­sion de l’auteure. Il s’agit de la pre­mière publi­ca­tion consa­crée à son œuvre.

Tra­duits en fran­çais par Ste­pha­nie LaCava et Manon Luta­nie, ces poèmes sont pré­cé­dés d’une intro­duc­tion de Ste­pha­nie LaCava, qui revient sur leur genèse et exa­mine la per­son­na­lité de Zoe Lund, sa vul­né­ra­bi­lité et son inso­lence face à la mort.

Celle qui n’était pas sûre de son iden­tité laisse voir ici son appé­tence à la fois pour entre­voir l’action comme seule véri­table forme de mili­tan­tisme et pour la mise en exergue de per­son­nages contra­dic­toires chez les­quels elle décèle autant la force que la lâcheté.

Roman­tique à sa manière, elle était peu inté­res­sée par sa beauté et tenait à écrire et à réa­li­ser ses propres pro­jets. Elle resta une femme radi­cale à l’idéalisme intran­si­geant qui fit preuve — entre autres — d’opinions tran­chées sur la naï­veté des pro­gres­sistes et des gau­chistes américains.

Jusqu’à sa mort pré­ma­tu­rée par arrêt car­diaque suite à son addic­tion à la cocaïne et à la mor­phine, elle resta fidèle à sa devise : “Ils ne com­pren­dront jamais pour­quoi tu l’as fait. Ils t’oublieront demain. Mais tu dois le faire.”.

jean-paul gavard perret

Zoë Lund, Poems, Bilingue, édité & tra­duit par Ste­pha­nie LaCava et Manon Luta­nie, intro­duc­tion de Ste­pha­nie LaCava, Edi­tions Luta­nie, publié avec Small Press (New York), octobre 2023, 16 p. — 17,00 €.