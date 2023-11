Julie De Sousa & Juliette Brevilliero, Nouvelles Amours

Entre elles, antres d’eux

Ce livre est le fait d’une ren­contre entre la pho­to­graphe Julie De Sousa et Juliette Bre­vil­liero, poète (mais aussi psy­cho­logue et sexo­logue), auteure chez Gali­lée de quatre superbes livres : Chair papier, Man­geurs de rues, Les Mots rares, Le jeu de la nuit.

S’y retrouve comme dans ce “dia­logue” une sen­sua­lité faite d’ivresse et échos des sens et du sens même lorsqu’il s sem­ble­raient inter­dits ou plu­tôt inter-dits pour évo­quer l’indicible.

Julie De Sousa crée de mêmes émo­tions en s’invitant pen­dant quelques temps de plu­sieurs jours à par­fois plu­sieurs mois dans l’intimité d’inconnus ou d’amis des amis proches, avec qui elle entre­tient une rela­tion forte mais aussi ses propres amours en diverses conju­gai­sons amou­reuses. Elle en capte la com­plexité des liens et la richesse de l’imaginaire du plai­sir.

Les corps dési­rants s’osent loin des socia­li­sa­tions d’usage là où le le désir reste le seul flé­chage des chairs et des peaux qui se caressent dans ces ins­tants sus­pen­dus au-dessus du vide mais dans des rela­tions qui perdurent.

La pho­to­graphe ne pro­duit jamais des prises liber­tines clas­siques. Elle offre avec pudeur de nou­velles expres­sions aux exer­cices de la volupté. Ses règles sont ici renou­ve­lées là où les corps nus se répondent pour trou­ver dans leur ren­contre un havre mer­veilleux et une éner­gie de la vie sous tous ses pores.

Les regards se par­tagent ou par­fois se dérobent. Et der­rière les sou­rires, c’est le trouble du com­plé­ment mais aussi de son insé­cu­rité qui se tissent dans un art de la suggestion.

jean-paul gavard-perret

Julie De Sousa & Juliette Bre­vil­liero, Nou­velles Amours, Edi­tions Alo­pex, en sous­crip­tion puis à paraître début jan­vier 2024, 96 p, — 39,00 €.