Philippe Jaffeux, Eveils

D’essais céré­braux de potes en ciel

Tous les reliefs du silence se creusent dans la nou­velle expé­ri­men­ta­tion de Jaf­feux. Des réponses aux chaos s’y pro­jettent mais non sans un cer­tain K.O.. En effet, sur­prendre des mots atten­tifs à une pos­si­bi­lité de phrase devient aléa­toire comme si cela échap­pait au cercle de notre conscience.

Fanto­ma­tique en ce nou­veau let­trisme, la posi­tion de cata­lyse du logos en prend pour son grade tant elle se dégrade. Cela mène à la dérive plus qu’au recou­vre­ment. La poé­sie rede­vient de la sorte une des acti­vi­tés des plus exci­tantes expé­ri­men­tales, impres­sion­niste, expres­sion­niste qui soient. Elle assemble autant qu’elle défait.

C’est aussi une nou­velle façon de pen­ser le monde qui nous entoure, dans laquelle le plus petit moment peut deve­nir une source d’inspiration immense à condi­tion d’y prê­ter attention.

A la char­nière du texte et de l’image, la poé­sie renou­velle en consé­quence son espace là où l’apparente absur­dité de façade rompt avec les abs­trac­tions de l’histoire d’un sens. Il se débat ici comme il peut entre ses marges et des espaces que Jaf­feux ménage pour inten­si­fier sa concep­tion d’un cer­tain vide.

Ses phrases se jettent dans le salut d’une chute mais où en même temps des inter­rup­tions aléa­toires dis­loquent la figure d’un ordre. Celui ci en tant que moule à gaufres est banni là où le bar­ba­risme ancre le doute néces­saire à qui estime que la poé­sie est musique avant toute chose. Ce qui est à pro­pre­ment par­ler du pipeau.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Jaf­feux, Eveils, Edi­tions Jan­nink, novembre 2023, Non paginé, 18,00 € .