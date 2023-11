Catherine Andrieu, Parce que j’ai peint mes vitres en noir

Scrip­tu­ro­gra­phie existentielle

Cathe­rine Andrieu à la fois exa­cerbe et ren­verse les don­nées du pro­ces­sus libi­di­nal qu’elle induit et pro­voque. Est-ce, comme l’écrivit Your­ce­nar, parce que « Les Fran­çais ont sty­lisé l’amour, ils y ont cru et se sont obligé de le vivre. Ils l’auraient vécu dif­fé­rem­ment s’ils n’avaient pas toute cette lit­té­ra­ture der­rière eux » ?

Ce n’est sans doute pas le cas pour celle qui attrape le désir par l’échine en hom­mage à un cer­tain surréalisme.

Si chez une telle auteure la liberté est plus ima­gi­naire que réelle, ici Eury­dice, n’oser se mouiller en rameu­tant ce qui lui est arrivé et qui l’a conduite vers l’ouverture en rameu­tant son lyrisme si par­ti­cu­lier. Elle devient mer, terre, étoile et mouette à la por­tée du cli­que­tis des mats per­cus­sion­nistes de ses diverses amours.

Un « temps » para­doxal émane de ses poèmes — qui épouse celui de l’auteure en des sur­faces faites d’aveux. Cela fait pen­ser, sur le plan de l’effet de vision, à la fameuse anec­dote sur Giotto. Jeune élève de Cima­bue, il pei­gnit de manière si frap­pante une mouche sur le nez d’une figure com­men­cée par son maître, que celui-ci, en se remet­tant au tra­vail, essaya plu­sieurs fois de la chas­ser avec la main avant de s’apercevoir de sa méprise…

A sa manière, Cathe­rine Andrieu est une Giotto « scrip­tu­ro­graphe » des émois amou­reux, quelle qu’en soit la nature.

jean-paul gavard-perret

Cathe­rine Andrieu, Parce que j’ai peint mes vitres en noir, Edi­tions Rafaël de Sur­tis, Cordes sur ciel, 2020, 56 p. — 15,00 €.