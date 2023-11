Jakub Szamałek, Datas sanglantes

Truquer des élections…

Avec ce deuxième tome de sa tri­lo­gie du dark net, Jakub Sza­małek pour­suit sa plon­gée dans les méandres des réseaux, dans le foi­son­ne­ment des fake news et dans les pièges des moteurs de recherche.

Si dans son pre­mier roman l’auteur dévoi­lait nombre de tur­pi­tudes liées aux réseaux, à Inter­net, avec le pré­sent livre, il monte d’un sacré cran.

C’est en novembre 2018 qu’Hanna Barańska, qui œuvre comme Cam girl sous le pseu­do­nyme de Kan­dy­Kroosh, est étran­glée en direct dans son petit stu­dio.

Aneta a été recru­tée comme com­mu­nity mana­ger par Artur Ware­cki, cet ex-footballeur devenu député au par­le­ment polo­nais, créant son propre parti : Pologne Demain.

Oleg, un bié­lo­russe, rejoint le dépar­te­ment modé­ra­tion de contenu d’un grand groupe.

Julita, l’héroïne de Tu sais qui, par­tage sa vie avec Leon. Elle reste, cepen­dant, obsé­dée par ce qu’elle a vécu dans son aven­ture pré­cé­dente, quand elle a tra­qué, puis ral­lié la cause de ce hackeur génial d’Emil Chorc­zyńs­kui. Il lui a trans­mis, post mor­tem, tout le dos­sier rela­tif au fon­da­teur et admi­nis­tra­teur de Cour de récré, ce forum pédo­phile. Un des docu­ments est rela­tif au meurtre sor­dide d’Hanna avec la men­tion : Véri­fie

Elle va alors s’engager dans une affaire hau­te­ment périlleuse, entrer dans l’univers des hackeurs et de ceux qui pos­sèdent les algo­rithmes capables de tru­quer des élec­tions. C’est éga­le­ment le cas, pour d’autres rai­sons, d’Aneta et Oleg…

Julita, conti­nue la traque du pédo­phile mais va se trou­ver, par rico­chet, confron­tée de la pire des manières à la mani­pu­la­tion des élec­teurs, celles uti­li­sées par les ser­vices russes pour l’élection pré­si­den­tielle amé­ri­caine et sans doute beau­coup d’autres. C’est effrayant de voir com­ment les opi­nions peuvent être influen­cées, les manières d’orienter les choix à l’aide de faux-comptes, de fausses infor­ma­tions, de mes­sages détour­nés vers les cibles choi­sies. L’auteurl expli­cite com­ment les ques­tion­naires les plus ano­dins volent les don­nées les plus per­son­nelles.

Jakub Sza­małek donne un récit énorme, usant d’une nar­ra­tion jouant sur des décou­pages sub­tils, enchaî­nant, pour les per­son­nages, des par­cours paral­lèles qui se com­plètent sans s’interférer. S’il ins­tille une ten­sion crois­sante, il laisse la place à des plages sen­ti­men­tales, intro­duit un humour sou­vent noir pour contre-balancer la vio­lence de son his­toire. Il a puisé auprès de tech­ni­ciens che­vron­nés, d’informaticiens émé­rites les manières de tru­quer, de mas­quer, de trom­per les inter­nautes. Mais il cite des chiffres alar­mants quand il donne, par exemple, que 80 % des inter­nautes puisent leurs infor­ma­tions sur les réseaux sociaux et ne les véri­fient pas.

Après un pre­mier tome, Tu sais qui (Métai­lié — 2022), Jakub Sza­małek donne un nou­vel opus à lire et à relire tant il est riche d’informations sur la Toile, une vrai toile d’araignée tout aussi dan­ge­reuse pour le public ciblé.

serge per­raud

Jakub Sza­małek, Datas san­glantes (Kim­kol­wiek jes­teś) tra­duit du polo­nais par Kamil Bar­barski, Édi­tions Métai­lié, coll. “Lit­té­ra­ture d’autres hori­zons — Noir”, octobre 2023, 448 p. — 22,50 €.