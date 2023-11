Josephine Tey, La Fille du temps

Une enquête d’une belle ori­gi­na­lité

Le titre retenu se réfère à un vieux pro­verbe anglais, La vérité est la fille du temps, que Jose­phine Tey place en exergue.

C’est en pour­sui­vant un ban­dit sur les toits que l’inspecteur Alan Grant est tombé dans une trappe. Depuis, il est cloué sur un lit d’hôpital, « choyé » par deux infir­mières qu’il appelle la Mou­che­ronne et l’Amazone.

Il s’ennuie jusqu’au moment où son amie Marta Hal­lard, une comé­dienne, lui apporte une série de por­traits, des dizaines de visages der­rière les­quels il y a des mys­tères à élu­ci­der. Lucrèce Bor­gia était-elle consen­tante ou vic­time, Louis XVII est-il mort au temple, le comte de Lei­ces­ter a-t-il tué son épouse… ? Un por­trait retient son atten­tion par la souf­france et la fatigue expri­mées, Il aurait presque de la sym­pa­thie pour le per­son­nage. Quelle n’est pas sa sur­prise quand il retourne la feuille et découvre qu’il s’agit de Richard III, le monstre bossu dépeint par Sha­kes­peare, l’assassin des enfants d’Edouard, son frère. Com­ment a-t-il pu se trom­per à ce point, lui qui a cultivé sa pas­sion pour les visages, a pro­cédé à des études métho­diques ?

Il veut com­prendre, inter­roge ceux qui lui rendent visite qui expriment des sen­ti­ments dif­fé­rents face au visage : malade du foie, polio­myé­lite… Il décide de tra­quer la vérité quant à l’assassinat des neveux de Richard III, les fils du roi Edouard IV. Il lui faut des livres d’histoire pour se rafrai­chir la mémoire, mais parmi ses proches…

Pour la cin­quième enquête de son poli­cier, la roman­cière choi­sit de le plon­ger dans la grande His­toire et, pour qu’il ne soit pas dis­trait dans ses inves­ti­ga­tions, elle le cloue sur un lit d’hôpital avec une jambe dans une attelle. Afin de mener à bien ses recherches, il doit dis­po­ser d’une docu­men­ta­tion qu’il n’est pas facile de réunir en 1951. Seule la fré­quen­ta­tion de livres est pos­sible dans sa situa­tion. Il va sol­li­ci­ter ses visi­teurs, dépouiller des livres d’école, des romans his­to­riques, des ouvrages écrits par des per­son­nages dont on ne peut dou­ter du sérieux, comme Tho­mas More.

Mais, il va aller de décon­ve­nue en décon­ve­nue, n’ayant à sa dis­po­si­tion que des sources frag­men­taires, peu fiables, des témoi­gnages basés sur des rumeurs, écrits a pos­té­riori par des indi­vi­dus par­tiaux, voire des ennemis.

C’est à une étude appro­fon­die de cette époque que l’auteure convie ses lec­teurs, entre la guerre des Roses, les conflits inces­sants entre les membres d’une même famille, la haine entre les fra­tries. C’est l’ambition, la prise du pou­voir quel qu’en soit le prix, qui s’exhibent.

Avec un humour très anglais, Jose­phine Tey pré­sente cer­taines situa­tions, explique cer­tains faits, décrit des trou­vailles et des actes du quo­ti­dien. Elle raconte de façon ludique des actes de ses per­son­nages, ce comé­dien qui récite de façon méca­nique un texte qu’il déclame depuis tant de repré­sen­ta­tions, la manière qu’à la Mou­che­ronne, cette petite femme, de bou­ger la grande car­casse de Grant. Ce sont des a priori comme le fait que les grandes femmes soient fri­gides, le trai­te­ment du livre en général…

Avec une écri­ture alerte, elle fait vivre les recherches de l’inspecteur, sa vie d’hospitalisé et, peu à peu, à tra­vers les décou­vertes de son héros, pro­pose une ver­sion bien dif­fé­rente, pre­nant le contre-pied de la ver­sion offi­cielle.

Un roman pas­sion­nant par sa construc­tion, par son contenu his­to­rique, par l’art nar­ra­tif mis en œuvre par Jose­phine Tey, un livre d’une auteure à décou­vrir ou à redécouvrir.

serge per­raud

Jose­phine Tey, La Fille du temps (The Daugh­ter of Time), tra­duit de l’anglais par Michel Duchien, Édi­tions 10/18, n°1559, coll. “Polar”, octobre 2023, 224 p. — 8,00 €.