Patrick Modiano, La Danseuse

Une nou­velle fois, Patrick Modiano nous embarque dans ses embar­ras d’un Paris très par­ti­cu­lier. La capi­tale s’y décline : de la Porte de Cham­per­ret au stu­dio Wacker, en pas­sant par les toutes petites rues cachées, loin des grands bou­le­vards ainsi qu’un peu en ban­lieue.

La flui­dité mer­veilleuse de l’auteur nous per­met de suivre son héroïne dont, tout compte fait, pas grand chose ne change entre l’aujourd’hui et les années 70, et en “il” comme en “je” dans un jeu de reprise.

Le nar­ra­teur n’est pas pour rien dans cette aven­ture cho­ré­gra­phique puisqu’il est chargé de conduire à l’école le fils de cette cho­ry­phée. Mais de celle-ci, on ne saura que bien peu (même pas ses nom et pré­nom) , sinon qu’elle a dû fuir pour se déga­ger de son passé et qu’elle aime lire les mystiques.

Et c’est bien mieux ainsi pour arpen­ter cette nou­velle stase du Mono­poly pari­sien de Modiano. Son che­min du montrer-cacher reste tou­jours aussi pré­gnant dans cet art de “ne pas y tou­cher”, en res­tant sur l’écume des jours afin de regar­der les bulles que les aiguilles cro­che­teuses du passé empiété font éclater.

jean-paul gavard-perret

Patrick Modiano, La Dan­seuse, Gal­li­mard, Coll. Blanche, octobre 2023, 112 p. — 16,00 €.