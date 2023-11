Pierre Tilman, Les papiers du poète ne sont pas en papier

Le sens contaminé

Comment syn­thé­ti­ser le mieux pos­sible ce livre que de reprendre une phrase de son édi­teur (Richard Meier) : “C’est l’histoire d’un corps sans carne et sans sque­lette. Mais c’est tout autant en chair, déli­cat et tout à fait monu­men­tal”. A cela une rai­son majeure : Pierre Til­man écrit beau­coup mais n’y attache pas for­cé­ment la plus grande impor­tance. C’est pour cela que ce qu’il insé­mine et dis­sé­mine venant de par­tout plu­tôt que nulle part récure la lit­té­ra­ture comme nos exis­tences le font avec la vie.

Pour lui, la poé­sie est une ques­tion de ter­rain — au besoin vague — bref pas for­cé­ment dans les coques en stuc où bien des écri­vains la logent et l’accroupissent. L’auteur pré­fère le poé­tique de bric et de broc que celle de square. Car cette der­nière, dans sa fixité de sta­tue, n’est qu’une occa­sion pour les pigeons de venir chier des­sus.

Or, Til­man a mieux à faire : il déplace le dis­cours par mor­ceaux et frag­ments et met à l’épreuve les formes qui en sur­gissent. Linéaire et chao­tique, ce pro­cédé laisse entre­voir dans le faire ou dans la forme les signaux faibles d’une rela­tion humaine à la créa­tion. En quelques pages et cita­tions, comme le dit un des emprun­tés (John Giorno), “le monde est dans sa poche”. Et les arts plas­tiques ou non sont revisités.

Dans la fabri­ca­tion de cette ten­sion à ceindre le vide dans tous ses états, l’espace de chaque page est comme un lan­gage en sus­pens mais tout autant consis­tant, pro­fond, plein de secrets, donné à la fois comme approche du vrai avec humour et rêve mais non sans risque. Le doute est donc per­mis, l’ironie jamais, en des suites de connexions en tran­sit au fil de ce corpus.

jean-paul gavard-perret

Pierre Til­man, Les papiers du poète ne sont pas en papier, Edi­tions Voix, coll. Le temps du regard, Elme, octobre 2023, 84 p. — 14,00 €.