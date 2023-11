Benni Bødker & Christian Højgaard, Meschugge — Le Labyrinthe du fou

Dans le ghetto…

Le ghetto de Copen­hague, au début du XXe siècle, est peu­plé de plus de dix mille juifs qui ont fui les pogroms des pays de l’Est, la Rus­sie, l’Ukraine, la Pologne… Ils vivent misé­ra­ble­ment dans des tau­dis. C’est le cadre idéal pour mener des femmes vers la pros­ti­tu­tion.

Pour ins­tal­ler un cli­mat plus tendu, le scé­na­riste cor­rompt un contin­gent de la police, des indi­vi­dus ayant par­tie pre­nante dans les bor­dels, s’inscrivant comme sou­te­neurs, ran­çon­nant les com­mer­çants. Mais l’essentiel de l’intrigue s’appuie sur des écrits reli­gieux par­ti­cu­liè­re­ment la Kab­bale et sa des­crip­tion des sephi­roth qui des­sinent l’Arbre de Vie : “…dont la connais­sance doit, dans l’idéal, concou­rir à rendre la vie humaine, spi­ri­tuelle et maté­rielle, moins chao­tique, plus har­mo­nieuse.” (Wiki­pé­dia). C’est cette par­tie reli­gieuse qui ins­pire un tueur dont le but final est très incer­tain. Mes­chugge, en hébreu, ne signi­fie– t-il pas aliéné, dément ?

Pour connaître l’avenir, des vil­la­geois se rendent vers le Juste, un enfant qui débite des phrases dont le sens reste abs­cons.

Dans une mai­son bour­geoise de Copen­hague, Nathan par­ti­cipe au ser­vice de la table fami­liale. Har­ce­lée par sa mère pour ses absences de la syna­gogue, pour un mariage avec un gar­çon pro­met­teur, elle s’en va, répé­tant qu’elle ne revien­dra pas vivre à la mai­son. Pour retrou­ver son garni, elle doit tra­ver­ser le ghetto, haut-lieu de cri­mi­na­lité et pros­ti­tu­tion. Ayant le sen­ti­ment d’être sui­vie, elle finit par se réfu­gier dans une cabane en bois au fond d’une arrière-cour.

Des bruits, des cris et un énorme cou­teau perce la porte, lui entaillant la main. Ce cou­teau a sur­tout servi à tuer une jeune femme dont elle entre­voit le visage. Quand sa ter­reur pas­sée, elle sort aidée par un jeune gar­çon, le corps a disparu.

Le len­de­main, Kingo, un magis­trat pour lequel elle tra­vaille comme dac­tylo à la 2e bri­gade de police, lui demande d’assister à sa place à une autop­sie. Elle recon­naît la femme assas­si­née sous ses yeux. En ren­trant, ce même Kingo lui demande, sans doute parce qu’elle est juive, d’être ses yeux et ses oreilles dans le Ghetto.

Nathan va plon­ger dans un mael­ström où tra­quer la piste d’un tueur en série s’avère difficile…

Avec cette matière pre­mière, Benni Bød­ker pro­pose un scé­na­rio solide où les repères tan­gibles s’effacent dans la misère tant phy­sique qu’intellectuelle. Il met en scène cette exploi­ta­tion de la misère qui s’autorise tous les excès. Par contre, il fait un paral­lèle très caus­tique entre les juifs ins­tal­lés, qui vivent dans l’opulence, et ces res­ca­pés de mas­sacres, ces fuyards qui ne sont pas comme eux.

Chris­tian Høj­gaard assure un des­sin aux traits vigou­reux, res­ti­tuant une ambiance mena­çante par ses illus­tra­tions angois­santes. Il donne une héroïne forte qui se débat face à tous les pré­ju­gés liées à son sexe et à son ori­gine. Il l’entoure d’une gale­rie de por­traits illus­trant bien ce que pou­vait être de telles popu­la­tions et pro­pose des décors qui semblent être être la résul­tante d’un tra­vail pré­cis de documentation.

Cet album se révèle pas­sion­nant pour toutes les infor­ma­tions glis­sées dans cette intrigue tor­tueuse, pour cette des­crip­tion d’une popu­la­tion en proie à des croyances, mis en images de façon à mar­quer les esprits.

serge per­raud

Benni Bød­ker (scé­na­rio, tra­duit du danois par Phi­lippe Tou­boul), Chris­tian Høj­gaard (des­sin), Mes­chugge — Le Laby­rinthe du fou, Glé­nat, coll. “Hors Col­lec­tion”, sep­tembre 2023, 144 p. — 23,00 €.