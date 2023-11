Collectif, Hommage à Philippe Sollers

Onction extrême

Galli­mard lui devait bien ça : quelques mois après sa mort, l’éditeur se fend d’un pre­mier flo­ri­lège d’articles In Memo­riam sur et pour Phi­lippe Sol­lers. Tous ses proches sont là — du moins parmi les plus célèbres du Kamt­chatka lit­té­raire à l’exception de Mar­ce­lin Pley­net et Julia Kris­teva qui manquent à l’appel.

Pour une fois, une telle gerbe d’hommages n’a rien de com­pas­sée et — à part B-H Lévy qui trouve l’occasion de ver­nir sur ses pompes d’ego sur le dos du dis­paru — les contri­bu­teurs se retrouvent au plus près l’homme et l’oeuvre.

Chacun(e) d’eux ouvre une facette. Schuhl : le joueur, Outers : l’homme mas­qué véni­tien. His­toire de mettre à nu celui qui, der­rière sa faconde de fan­fa­ron à l’italienne et écri­vain à réac­tions, cachait un homme si secret qu’au moment même où il se dévoi­lait dans ses jeux de miroirs il pou­vait être pris pour un autre.

Ajou­tons que cet ensemble reste en rete­nue plus qu’en dithy­rambe. Chaque invité à témoi­gner s’est “défoncé” en un tel exer­cice. Pas ques­tion de ser­vir un ragoût convenu et de pas­ser pour un plouc. Et c’est comme si Sol­lers pou­vait de sa tombe se moquer des pos­tures de poten­tiels petits mar­quis de la Clo­se­rie des Lilas.

D’autant qu’au nom d’une civi­lité dont il connais­sait les lois, Phi­lippe Sol­lers a su se reti­rer dès qu’il a senti qu’il n’était plus lui-même le Divin com­mu­ni­quant. Pour lui, Lacan aurait inventé sans doute et s’il n’avait pas existé l’inconscient. Et ce, non pour en mon­trer les ravages mais afin que le Roi Phi­lippe en fasse son “Para­dis” sur terre.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Hom­mage à Phi­lippe Sol­lers, Gal­li­mard, novembre 2023, 144 p. - 12,00 €.